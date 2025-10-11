Protestos pró-Palestina marcam jogo da Noruega contra Israel, mesmo após cessar-fogo

Torcedores da Noruega exibem bandeiras da Palestina em protesto durante jogo (Getty Images). (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 11 de outubro de 2025 às 16h43.
Cerca de mil manifestantes se reuniram nos arredores do Ullevaal Stadion, em Oslo, durante a partida entre Noruega e Israel, válida pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026, com bandeiras da Palestina e cartazes que acusavam Israel de genocídio.
A polícia norueguesa montou um forte esquema de segurança e chegou a deter alguns participantes. Dentro do estádio, torcedores exibiram uma faixa com os dizeres “Deixem as crianças viverem”, mensagem que ecoou nas arquibancadas enquanto a bola rolava.
Desde maio de 2024, a Noruega reconhece oficialmente o Estado Palestino. Da mesma forma, a Federação Norueguesa de Futebol (NFF) tem demonstrado apoio público à causa. Em coletiva, a presidente da entidade, Lise Klaveness, afirmou que “é mais importante que as bombas parem e os reféns voltem para casa do que qualquer partida de futebol”.
Klaveness destacou que as discussões sobre sanções esportivas a Israel devem continuar, citando possíveis violações das regras da Fifa.
Antes do cessar-fogo, cresciam os apelos para que a Uefa suspendesse Israel das competições europeias — medida semelhante à tomada contra a Rússia após a invasão da Ucrânia. A Fifa demonstrava resistência à ideia, mas fontes internas afirmam que a Uefa chegou a avançar nas discussões.
Com o acordo de paz em andamento, o cenário deve mudar, e Israel deve seguir nas Eliminatórias.
Não é o primeiro protesto contra a presença de Israel nas competições. Em duelo recente contra a Itália, torcedores se viraram de costas para o campo em sinal de repúdio à guerra.
O próximo confronto entre Israel e Itália, em Udine, gera apreensão. O técnico italiano Gennaro Gattuso lamentou a situação:
“É triste ver tantas crianças morrendo. Entendo os protestos, mas temos que jogar. É o nosso dever.”
Apesar do clima político, a Noruega venceu com facilidade: 5 a 0 sobre Israel, resultado que mantém o time na liderança do Grupo I, com 18 pontos.
A Itália e Israel dividem a vice-liderança, e o confronto entre as duas seleções, na terça-feira, 14, (15h45, horário de Brasília), deve decidir quem avança à repescagem.