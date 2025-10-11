Protestos pró-Palestina marcam jogo da Noruega contra Israel, mesmo após cessar-fogo

Cerca de mil manifestantes se reuniram nos arredores do Ullevaal Stadion, em Oslo, durante a partida entre Noruega e Israel, válida pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026, com bandeiras da Palestina e cartazes que acusavam Israel de genocídio.

A polícia norueguesa montou um forte esquema de segurança e chegou a deter alguns participantes. Dentro do estádio, torcedores exibiram uma faixa com os dizeres “Deixem as crianças viverem”, mensagem que ecoou nas arquibancadas enquanto a bola rolava.

Federação norueguesa apoia reconhecimento da Palestina

Desde maio de 2024, a Noruega reconhece oficialmente o Estado Palestino. Da mesma forma, a Federação Norueguesa de Futebol (NFF) tem demonstrado apoio público à causa. Em coletiva, a presidente da entidade, Lise Klaveness, afirmou que “é mais importante que as bombas parem e os reféns voltem para casa do que qualquer partida de futebol”.

Klaveness destacou que as discussões sobre sanções esportivas a Israel devem continuar, citando possíveis violações das regras da Fifa.

Antes do cessar-fogo, cresciam os apelos para que a Uefa suspendesse Israel das competições europeias — medida semelhante à tomada contra a Rússia após a invasão da Ucrânia. A Fifa demonstrava resistência à ideia, mas fontes internas afirmam que a Uefa chegou a avançar nas discussões.

Com o acordo de paz em andamento, o cenário deve mudar, e Israel deve seguir nas Eliminatórias.

Clima tenso também em outras partidas

Não é o primeiro protesto contra a presença de Israel nas competições. Em duelo recente contra a Itália, torcedores se viraram de costas para o campo em sinal de repúdio à guerra.

O próximo confronto entre Israel e Itália, em Udine, gera apreensão. O técnico italiano Gennaro Gattuso lamentou a situação:

“É triste ver tantas crianças morrendo. Entendo os protestos, mas temos que jogar. É o nosso dever.”

Apesar do clima político, a Noruega venceu com facilidade: 5 a 0 sobre Israel, resultado que mantém o time na liderança do Grupo I, com 18 pontos.

A Itália e Israel dividem a vice-liderança, e o confronto entre as duas seleções, na terça-feira, 14, (15h45, horário de Brasília), deve decidir quem avança à repescagem.