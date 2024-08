Depois de rompimento diplomático, equipe da Embaixada da Argentina deixa a Venezuela

1/20 Pessoas batem em panelas em manifestação após a eleição de Maduro, em Caracas, na segunda-feira (Pessoas batem em panelas em manifestação após a eleição de Maduro, em Caracas, na segunda-feira)

2/20 Um homem cobre o rosto com gás lacrimogêneo durante um protesto contra o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro em Caracas, na segunda-feira (Um homem cobre o rosto com gás lacrimogêneo durante um protesto contra o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro em Caracas, na segunda-feira)

3/20 Manifestantes montaram uma barricada durante um protesto contra o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro em Valência, no estado de Carabobo. (Manifestantes montaram uma barricada durante um protesto contra o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro em Valência, no estado de Carabobo.)

4/20 Um manifestante chuta uma faixa de campanha do presidente venezuelano Nicolás Maduro durante um protesto em Valência, no estado de Carabobo. (Um manifestante chuta uma faixa de campanha do presidente venezuelano Nicolás Maduro durante um protesto em Valência, no estado de Carabobo.)

5/20 Policiais removem destroços durante um protesto contra o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro em Caracas. (Policiais removem destroços durante um protesto contra o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro em Caracas.)

6/20 Um manifestante devolve à polícia uma lata de gás lacrimogêneo durante um protesto contra o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro em Caracas. (Um manifestante devolve à polícia uma lata de gás lacrimogêneo durante um protesto contra o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro em Caracas.)

7/20 Manifestantes incendiaram uma barricada durante um protesto contra o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro em Caracas. (Manifestantes incendiaram uma barricada durante um protesto contra o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro em Caracas.)

8/20 Opositor ao governo pisa num cartaz de campanha eleitoral com a imagem de Maduro durante um protesto no bairro Petare, em Caracas, na segunda-feira (Opositor ao governo pisa num cartaz de campanha eleitoral com a imagem de Maduro durante um protesto no bairro Petare, em Caracas, na segunda-feira)

9/20 Manifestantes entram em confronto com a polícia perto de um carro blindado da polícia durante um protesto contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro em Caracas. (Manifestantes entram em confronto com a polícia perto de um carro blindado da polícia durante um protesto contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro em Caracas.)

10/20 Um policial carrega um colega ferido durante um protesto contra o governo do presidente Nicolás Maduro em Caracas. (Um policial carrega um colega ferido durante um protesto contra o governo do presidente Nicolás Maduro em Caracas.)

11/20 Os opositores do governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro protestam no bairro Catia, em Caracas. (Os opositores do governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro protestam no bairro Catia, em Caracas.)

12/20 Opositor do governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro protestam no bairro Catia, em Caracas. (Opositor do governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro protestam no bairro Catia, em Caracas.)

13/20 Os opositores do governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro protestam no bairro Catia, em Caracas. (Os opositores do governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro protestam no bairro Catia, em Caracas.)

14/20 Um oponente do governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro bate uma panela durante um protesto no bairro Catia, em Caracas. (Um oponente do governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro bate uma panela durante um protesto no bairro Catia, em Caracas.)

15/20 Um manifestante bate uma panela na cabeça durante um protesto contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro em Caracas. (Um manifestante bate uma panela na cabeça durante um protesto contra o presidente venezuelano Nicolás Maduro em Caracas.)

16/20 Um policial cai no chão ferido durante um protesto contra o governo do presidente Nicolás Maduro em Caracas. (Um policial cai no chão ferido durante um protesto contra o governo do presidente Nicolás Maduro em Caracas..)

17/20 Manifestantes participam de um protesto contra o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro em Valência, no estado de Carabobo. (Manifestantes participam de um protesto contra o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro em Valência, no estado de Carabobo.)

18/20 Manifestantes queimam um cartaz publicitário durante um protesto contra o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro em Caracas. (Manifestantes queimam um cartaz publicitário durante um protesto contra o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro em Caracas.)

19/20 Oponentes do governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro entram em confronto com a polícia de choque durante um protesto no bairro de Catia, em Caracas. (Oponentes do governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro entram em confronto com a polícia de choque durante um protesto no bairro de Catia, em Caracas.)