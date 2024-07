OEA convoca reunião extraordinária para debater incerteza eleitoral na Venezuela

A Organização dos Estados Americanos (OEA), com sede em Washington (EUA), convocou uma reunião extraordinária para debater o resultado da eleição presidencial do último domingo na Venezuela, que foi questionado pela oposição e por vários países.

A sessão do Conselho Permanente, que será realizada na quarta-feira, 31, foi convocada a pedido de 12 países membros, incluindo todos os governos latino-americanos que receberam nesta segunda-feira ordem do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, de retirar seus diplomatas de Caracas.

A OEA não fez comentários sobre as eleições em meio à rejeição da comunidade internacional e da oposição venezuelana ao resultado apresentado pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), que creditou a vitória a Maduro por margem apertada.

O governo venezuelano exigiu que Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai retirem “imediatamente” seus representantes diplomáticos do território venezuelano, em represália por terem expressado preocupação com o desenrolar do pleito.

Segundo o CNE, Maduro, que está no poder desde 2013, teve 51,2% dos votos, mesmo percentual que o órgão divulgou na noite de domingo, quando 80% das cédulas haviam sido contabilizadas e mais de 2 milhões de votos ainda não tinham sido apurados.

Edmundo González Urrutia, candidato da principal coalizão de oposição, obteve 44,2% dos votos, de acordo com o primeiro e único relatório do CNE, que não especificou para quais candidatos foram destinados os 2.394.268 votos não computados.

Vários países do continente, inclusive os Estados Unidos, já exigiram que o governo venezuelano divulgue as atas de votação e que seja realizada uma recontagem “transparente”.