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Avião cargueiro da Amazon sai da pista, pega fogo perto do aeroporto de Miami e deixa 5 mortos

Boeing 767-300 operado pela 21 Air havia partido de Porto Rico; todas as pistas do aeroporto foram fechadas após o acidente

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 16h29.

Última atualização em 6 de setembro de 2026 às 19h41.

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Um avião cargueiro Boeing 767-300 com o logotipo da Amazon saiu da pista durante o pouso e caiu em uma via próxima ao Aeroporto Internacional de Miami, nos Estados Unidos, na tarde deste domingo, 6. Pelo menos cinco pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas.

Segundo os bombeiros, a aeronave atingiu vários veículos nas proximidades do aeroporto e pegou fogo. Mais de 60 bombeiros foram mobilizados para atender à ocorrência.

Segundo a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA), o acidente aconteceu por volta das 14h (horário local e 15h no de Brasília), quando a aeronave ultrapassou o limite da pista durante o pouso. O avião havia partido de San Juan, em Porto Rico.

"Os bombeiros trabalham para apagar o incêndio e avaliar possíveis vítimas", informou a corporação na rede social X.

Vídeos divulgados após o acidente mostram a aeronave na via, com grandes volumes de fumaça no local. As circunstâncias do acidente ainda não foram informadas.

Avião era operado por empresa de carga

Segundo informações da NBC, a FAA identificou a aeronave como pertencente à 21 Air, companhia que lista a Prime Air, empresa da Amazon, entre seus clientes em seu site.

Após o acidente, todas as pistas do aeroporto de Miami foram fechadas, segundo um porta-voz do terminal ouvido pelo veículo.

*Matéria atualizada às 18h45 após autoridades informarem o número de vítimas

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