Os democratas garantiram o melhor resultado em décadas nas eleições para a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, com pelo menos 258 das 435 cadeiras. A marca foi alcançada neste domingo, 22, após a vitória de Chuck Hubbard sobre a deputada republicana Virginia Foxx, na Carolina do Norte.

É a maior bancada do partido desde 1992, e o resultado amplia o poder da legenda no Congresso, mas também aumenta a pressão para que cumpra as promessas de campanha.

Quatro disputas indefinidas

Até agora, os democratas tomaram 44 cadeiras antes ocupadas por republicanos, quatro a mais do que as 40 obtidas nas eleições de meio de mandato de 2018, no primeiro governo de Donald Trump.

Três disputas seguem indefinidas: uma em Minnesota e duas na Louisiana, que terão segundo turno em dezembro. Os republicanos terão pelo menos 173 cadeiras e ficarão na oposição.

Governo dividido

No Senado, o partido conquistou maioria de 56 das 100 cadeiras, a maior vantagem em mais de uma década. Com a Câmara e o Senado sob controle democrata e um presidente republicano na Casa Branca, o cenário é de governo dividido.

As vitórias se estenderam de estados tradicionalmente republicanos ao Meio-Oeste e à Costa Leste. Insatisfeitos com os preços elevados, a guerra no Irã e preocupações com corrupção, os eleitores deixaram claro o descontentamento com Trump. Ao assumirem o controle das duas Casas, em janeiro, os democratas terão o apoio das urnas, mas também a expectativa de apresentar resultados.

Agenda dos primeiros 100 dias

O partido prepara uma pauta voltada ao combate ao alto custo de vida. Entre os planos:

Votações rápidas para reverter os cortes promovidos pelos republicanos no Medicaid , programa de assistência médica voltado principalmente à população de baixa renda;

, programa de assistência médica voltado principalmente à população de baixa renda; Restabelecimento dos créditos tributários da Lei de Cuidados Acessíveis, os subsídios do Obamacare, que os republicanos deixaram expirar.

Fiscalização sobre Trump

Os democratas também prometem usar seus poderes para emitir intimações e abrir investigações, reforçando o papel do Congresso como contrapeso ao presidente. Entre os planos está apurar como Trump e sua família enriqueceram desde o retorno à Casa Branca. Hakeem Jeffries, de Nova York, que deve assumir a presidência da Câmara, não descartou tentar um terceiro processo de impeachment.

Para o deputado Tom Suozzi, democrata moderado de Nova York e contador por formação, os integrantes do partido deveriam dedicar 75% do tempo ao custo de vida e 25% à responsabilização de autoridades.

A Casa Branca já alertou os democratas sobre as investigações, afirmando que elas, uma função tradicional de fiscalização do Congresso, poderiam constituir "criminalidade flagrante".