(Joe Raedle/AFP)
Colaboradora
Publicado em 22 de novembro de 2026 às 17h40.
Os democratas conquistaram a maior bancada na Câmara dos Representantes dos EUA desde 1992, com pelo menos 258 cadeiras. Isso amplia seu poder no Congresso, mas também aumenta a pressão para cumprir promessas de campanha. O resultado reflete descontentamento com o governo Trump e promete mudanças na agenda política.
Os democratas garantiram o melhor resultado em décadas nas eleições para a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, com pelo menos 258 das 435 cadeiras. A marca foi alcançada neste domingo, 22, após a vitória de Chuck Hubbard sobre a deputada republicana Virginia Foxx, na Carolina do Norte.
É a maior bancada do partido desde 1992, e o resultado amplia o poder da legenda no Congresso, mas também aumenta a pressão para que cumpra as promessas de campanha.
Até agora, os democratas tomaram 44 cadeiras antes ocupadas por republicanos, quatro a mais do que as 40 obtidas nas eleições de meio de mandato de 2018, no primeiro governo de Donald Trump.
Três disputas seguem indefinidas: uma em Minnesota e duas na Louisiana, que terão segundo turno em dezembro. Os republicanos terão pelo menos 173 cadeiras e ficarão na oposição.
No Senado, o partido conquistou maioria de 56 das 100 cadeiras, a maior vantagem em mais de uma década. Com a Câmara e o Senado sob controle democrata e um presidente republicano na Casa Branca, o cenário é de governo dividido.
As vitórias se estenderam de estados tradicionalmente republicanos ao Meio-Oeste e à Costa Leste. Insatisfeitos com os preços elevados, a guerra no Irã e preocupações com corrupção, os eleitores deixaram claro o descontentamento com Trump. Ao assumirem o controle das duas Casas, em janeiro, os democratas terão o apoio das urnas, mas também a expectativa de apresentar resultados.
O partido prepara uma pauta voltada ao combate ao alto custo de vida. Entre os planos:
Os democratas também prometem usar seus poderes para emitir intimações e abrir investigações, reforçando o papel do Congresso como contrapeso ao presidente. Entre os planos está apurar como Trump e sua família enriqueceram desde o retorno à Casa Branca. Hakeem Jeffries, de Nova York, que deve assumir a presidência da Câmara, não descartou tentar um terceiro processo de impeachment.
Para o deputado Tom Suozzi, democrata moderado de Nova York e contador por formação, os integrantes do partido deveriam dedicar 75% do tempo ao custo de vida e 25% à responsabilização de autoridades.
A Casa Branca já alertou os democratas sobre as investigações, afirmando que elas, uma função tradicional de fiscalização do Congresso, poderiam constituir "criminalidade flagrante".