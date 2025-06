Cúpula do Brics no Rio ocorrerá sem a presença de Xi Jinping e Vladimir Putin

A ausência de Putin já era esperada, pois ele é alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional (TPI), devido deportação de centenas de crianças da Ucrânia. O presidente russo vai participar da reunião de cúpula por videoconferência e enviará ao Brasil o chanceler Sergey Lavrov.

Já o presidente da China será substituído pelo primeiro-ministro Li Qiang. Xi Jinping e Luiz Inácio Lula da Silva mantêm estreita relação e se encontraram duas vezes nos últimos meses. Em maio, Lula fez uma visita de Estado ao país asiático.

O Brics é formado por onze países — Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Indonésia e Irã. A crise no Oriente Médio, com destaque para a situação na Faixa de Gaza e os recentes ataques de Israel e dos Estados Unidos ao território iraniano, terá destaque especial no evento do Rio.

Na presidência do grupo em 2025, o Brasil tem seis prioridades: cooperação em saúde global; comércio, investimentos e finanças; mudança do clima; governança da inteligência artificial; arquitetura multilateral de paz e segurança; e desenvolvimento institucional do Brics.