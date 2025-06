Jurerê Internacional é eleita melhor praia urbana; prêmio reforça virada no balneário

Jurerê Internacional foi escolhida a melhor praia urbana do mundo ibero-americano, numa competição que envolvia balneários das Américas Central e do Sul, Portugal e Espanha.

O relatório 2025 de Melhores Praias foi divulgado pelo CIF Playas (Centro Internacional de Formação em Gestão e Certificação de Praias) e pela Proplayas (Rede Iberoamericana de Gestão e Certificação de Praias).

O estudo analisou 200 praias em 11 países das Américas e Península Ibérica, medindo indicadores agrupados nas dimensões recreação, proteção, conservação e sanidade. Setenta e um especialistas aplicaram a metodologia, que busca substituir listas turísticas baseadas em achismos por critérios técnico‑científicos. A classificação das praias segue tipologias como praias urbanas, rurais, naturais, vilas e enclaves.

Fatores avaliados na escolha da melhor praia urbana

O levantamento considera, no caso urbano, fatores como balneabilidade, acessibilidade, segurança, infraestrutura e serviços. Jurerê Internacional somou 0,87 de um máximo possível de 1 e ficou no topo entre as praias de ambiente urbano e na 20ª posição do ranking geral.

Na edição de abril, EXAME trouxe uma reportagem especial sobre o empreendimento que foi idealizado em novembro de 1980 pelo empresário gaúcho Péricles de Freitas Druck, fundador do Grupo Habitasul.

Na reportagem ‘A virada de Jurerê’, a EXAME informa que até 2028 serão feitos investimentos de R$ 5,5 bilhões para mudar a vocação econômica do bairro. Tradicional destino de festas, Jurerê quer atrair empresas e novo tipo de visitante, adepto do “quiety luxury” (um luxo mais relaxado).

“O verão passado foi o primeiro após o alargamento da faixa de areia. O avanço do mar sobre zonas de restinga havia restringido a menos de 10 metros a área para banhistas em alguns pontos. Agora, os 3,3 quilômetros de praia têm em média 40 metros de largura. É o suficiente para instalar guarda-sóis, barracas e toda sorte de apetrechos para curtir o sol com segurança”, diz a reportagem.

O papel da comunidade na certificação de Jurerê Internacional

Para a coordenadora de Sustentabilidade da Habitasul, Salete Pereira, a organização da comunidade local ajuda na boa pontuação em itens como acessibilidade, segurança, segurança, balneabilidade. “Temos um movimento comunitário muito bacana, o Jurerê Mais, que está reunindo todas as associações de moradores de Jurerê, empresários, a sociedade civil, a prefeitura”, diz.

Integrante do grupo responsável pela certificação de praias do CIF Playas e do Proplayas, o professor Marcus Polette, pesquisador da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), em Santa Catarina, o diferencial do estudo é o rigor acadêmico. “Neste ranking, 71 especialistas aplicam anualmente a mesma metodologia e avaliam até a governança de cada município”, diz.

Além de Jurerê, o ranking destacou outras praias de Florianópolis. Lagoinha do Leste apareceu entre as sete melhores praias naturais; Moçambique ficou em décimo lugar no mesmo ranking.