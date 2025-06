Rússia diz que ataques dos EUA ao Irã são ‘irresponsáveis’ e ‘violam leis internacionais’

Aliada de longa data do Irã, a Rússia condenou ‘veementemente’ os ataques dos Estados Unidos às instalações nucleares do país do Oriente Médio. No primeiro comentário oficial desde os bombardeios do sábado, 21, o ministro das relações exteriores da Rússia Sergey Lavrov divulgou um comunicado chamando os ataques de “irresponsáveis” e dizendo que eles são uma “violação grosseira da lei internacional, da carta das Nações Unidas e das resoluções do seu Conselho de Segurança”.

Ele conclamou a ONU a colocar um “fim aos atos de confronto” de Israel e dos Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse hoje que se reunirá com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, após os ataques americanos.

"Vou a Moscou esta tarde e tenho uma reunião com o presidente Putin amanhã de manhã. A Rússia é amiga do Irã", disse o ministro a repórteres hoje em Istambul.

Ele afirmou hoje que os Estados Unidos e Israel "decidiram explodir" a diplomacia com os ataques às instalações nucleares de seu país e que o Irã se defenderá "por todos os meios necessários" após os dois países terem cruzado "uma grande linha vermelha".