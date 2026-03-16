Cuba diz que permitirá que cidadãos no exterior invistam e tenham empresas na ilha

O governo de Cuba anunciou que permitirá que cidadãos que vivem no exterior invistam no setor privado e sejam proprietários de empresas na ilha.

A informação foi divulgada pelo vice-primeiro-ministro responsável pela política econômica do país, Oscar Pérez-Oliva Fraga, em entrevista à NBC News publicada nesta segunda-feira.

Segundo o ministro, a medida permitirá que cubanos residentes em outros países, inclusive nos Estados Unidos, participem diretamente de negócios em seu país de origem. A iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas para estimular a economia cubana.

"Cuba está aberta a ter uma relação comercial fluida com empresas americanas e também com cubanos que vivem nos EUA e seus descendentes", afirmou Fraga, que também ocupa o cargo de ministro do Comércio Exterior e do Investimento Estrangeiro.

Reformas e apoio a setores estratégicos

O vice-primeiro-ministro afirmou que o governo prepara um pacote de reformas para criar o que definiu como um “ambiente empresarial dinâmico”, para reativar setores como turismo, mineração e infraestrutura energética.

"Isso vai além da esfera comercial. Também se aplica a investimentos. Não apenas pequenos investimentos, mas grandes investimentos, particularmente em infraestrutura", disse o ministro.

Por outro lado, ele reforçou que a implementação das mudanças enfrenta obstáculos ligados às sanções impostas pelos Estados Unidos. "A hostilidade contra Cuba é sem dúvida um elemento que afeta o desenvolvimento dessas transformações".

De acordo com Fraga, o bloqueio econômico tem limitado o acesso do país a financiamento, tecnologia e mercados internacionais. O ministro afirmou ainda que, nos últimos anos, as restrições também têm afetado o acesso de Cuba a combustível.

Autoridades cubanas informaram que nenhum carregamento de petróleo chegou ao país nos últimos três meses, situação que intensificou a crise energética na ilha.

Na sexta-feira, o governo cubano confirmou pela primeira vez que mantém conversas com o presidente americano, Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos afirmou recentemente que Cuba poderia enfrentar um destino semelhante ao do líder venezuelano Nicolás Maduro, capturado em janeiro durante uma operação conduzida por autoridades americanas em Caracas.

Maduro e sua esposa, Cilia Flores, foram levados aos Estados Unidos e acusados de conspiração para importar cocaína, além de posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos. O ex-presidente venezuelano também responde a uma acusação federal adicional de conspiração de narcoterrorismo.

Trump declarou que Cuba “vai cair muito em breve” caso não alcance um acordo com Washington e mencionou a possibilidade de uma “tomada amigável” da ilha. No domingo, o presidente afirmou que, se não “fecharem um acordo”, os Estados Unidos poderão “fazer o que tivermos que fazer”, sem detalhar quais medidas poderiam ser adotadas. Ele também disse que pretende voltar a atenção para Cuba após o término da guerra no Irã.

A operação que levou à captura de Maduro também interrompeu o envio de petróleo da Venezuela para Cuba. O governo cubano acusa Washington de impedir a chegada de combustível ao bloquear o acesso de petroleiros à ilha.

O presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmou na sexta-feira que nenhum carregamento de petróleo chegou ao país nos últimos três meses, o que provocou uma crise energética em diversas regiões.

Autoridades afirmam que os apagões generalizados têm afetado serviços essenciais e levado hospitais a adiar cirurgias. O cenário também gerou protestos, considerados incomuns em um país de partido único, segundo o jornal estatal Invasor.

Na cidade de Morón, uma manifestação que começou de forma pacífica tornou-se violenta no sábado. De acordo com o jornal, manifestantes atiraram pedras contra o prédio da Comissão Municipal do Partido e iniciaram um incêndio na rua.