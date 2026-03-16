Guerra no Irã: Trump diz que pode destruir oleodutos da ilha de Kharg 'com 5 minutos de aviso'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 16, que poderia destruir “em cinco minutos de aviso” os oleodutos localizados na ilha de Kharg, área central da indústria petrolífera do Irã e que foi alvo de bombardeios americanos na última semana.

Durante entrevista coletiva na Casa Branca, Trump declarou que os ataques realizados anteriormente atingiram quase toda a estrutura da ilha, com exceção da área de escoamento de petróleo. Segundo ele, a decisão de não atingir os oleodutos foi deliberada, mas pode ser revista.

“Destruímos praticamente tudo na ilha, exceto a parte do petróleo. Eu chamo de oleodutos. Optamos por não atacá-los, mas podemos fazer isso. Conseguimos destruí-los com apenas cinco minutos de aviso”, afirmou o presidente.

A declaração ocorreu no 17º dia do conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Trump voltou a mencionar a possibilidade de atingir a infraestrutura petrolífera iraniana caso o governo de Teerã mantenha o bloqueio no Estreito de Ormuz.

Ataques em Kharg

Na última quinta-feira, forças militares dos Estados Unidos realizaram bombardeios contra posições militares na Ilha de Kharg. A operação, no entanto, evitou atingir diretamente a estrutura de exportação de petróleo para reduzir impactos adicionais no mercado global de hidrocarbonetos, já pressionado pelas tensões na região.

Trump também afirmou que as forças armadas americanas já atingiram mais de 7 mil alvos dentro do território iraniano, incluindo instalações militares e estruturas classificadas como comerciais.

O presidente acrescentou que, segundo dados apresentados por sua administração, houve queda de 90% no número de lançamentos de mísseis balísticos e redução de 95% nos ataques realizados com drones.

Impactos no mercado global de Petróleo

Na última semana, Trump ameaçou que a infraestrutura petrolífera do Irã poderia ser alvo se o país continuar a interferir na navegação no Estreito de Ormuz. Kharg fica a cerca de 483 quilômetros do estreito, em águas profundas o suficiente para receber os maiores navios-tanque.

Segundo dados das consultorias internacionais TankerTracker.com e da Kpler, o Irã continua exportando entre 1,1 e 1,5 milhão de barris de petróleo por dia, mesmo após ter aumentado sua produção antes do início da guerra com Israel e os EUA em 28 de fevereiro. Grande parte desse petróleo sai pelo terminal de Kharg e vai principalmente para a China, o maior comprador global de petróleo bruto.

"Você tira a infraestrutura de Kharg, então você tira 2 milhões de barris por dia do mercado para sempre", afirmou Dan Pickering, diretor de investimentos da Pickering Energy Partners, à Reuters.

O Irã reagiu às ameaças de Trump, avisando que irá atacar instalações de petróleo e energia ligadas aos EUA na região se sua própria infraestrutura energética for alvo de ataques. A ilha de Kharg tem capacidade de armazenamento de cerca de 30 milhões de barris e continha aproximadamente 18 milhões de barris de petróleo no início de março.

*Com informações das agências AFP e EFE.