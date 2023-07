Crise na Argentina atrai turistas de países vizinhos com esqui, carne e vinhos baratos

Os viajantes de países vizinhos estão inundando a Argentina por ar, terra e mar para aproveitar a crise cambial que torna tudo uma pechincha, desde estações de esqui aos famosos bife de lomo e vinho Malbec.

Os chilenos cruzam os Andes em massa para esvaziar as prateleiras de supermercados, forçando alguns atacadistas em Mendoza, a capital vinícula da Argentina, a definir horários para os estrangeiros fazerem compras.

Até a ministra da Economia do Uruguai, Azucena Arbeleche, reconheceu recentemente que o governo está perdendo receita de impostos com os cidadãos fazendo compras do outro lado da fronteira.

Em abril e maio, os dois últimos meses de dados, o número de uruguaios e chilenos que visitaram a Argentina mais que dobrou em relação ao ano anterior, quando as restrições de Covid-19 não estavam mais em vigor.

Uma enorme lacuna entre as múltiplas taxas de câmbio da Argentina ressalta o aumento do turismo. Enquanto um dólar chega oficialmente a 268 pesos devido a rígidos controles do governo, os visitantes que usam cartões de crédito emitidos no exterior pagam uma taxa de câmbio paralela a quase 500 pesos por dólar. Outros visitantes exploram o mercado de rua, trocando dólares a uma taxa semelhante ao paralelo.

O peso argentino é a moeda com pior desempenho nos mercados emergentes até agora este ano, com desvalorização de mais de 34%, apesar de uma série de controles do governo sobre a taxa oficial.

Os uruguaios cruzam a fronteira nos fins de semana prolongados para saborear bifes baratos e encher o porta-malas de seus carros com produtos domésticos. É cerca de 59% mais barato comprar produtos básicos na cidade fronteiriça argentina de Concordia do que no município uruguaio do outro lado do rio, de acordo com uma pesquisa da Universidade Católica do Uruguai.

Os turistas uruguaios gastaram mais de US$ 900 milhões na Argentina no ano encerrado em 31 de março, segundo dados do governo uruguaio.

Wilson Bueno, um funcionário público aposentado e escultor, dirigiu com sua esposa de sua casa na cidade de Paysandu, no noroeste do Uruguai, para visitar parentes em Buenos Aires no mês passado, e sobraram dólares suficientes para eles esticarem a viagem e passarem um dia em um rancho de cavalos.

“Encher o tanque na Argentina custa menos da metade do que em Paysandu”, diz Bueno, que também visitou Mendoza em um pacote turístico barato este ano. “Pagamos 3.000 pesos uruguaios (US$ 80) e, com pouco mais de 1.000 pesos, enchemos nosso tanque em Buenos Aires.”

Esqui e compras na Argentina

Apesar do boom de viagens, a conta de turismo da Argentina é negativa, já que os gastos de seus cidadãos no exterior excedem o dinheiro que os visitantes estrangeiros trazem para o país.

O presidente Alberto Fernández adotou controles de capital cada vez mais rígidos para proteger as reservas internacionais cada vez menores do banco central argentino, mesmo ao custo de empurrar a economia mais perto de recessão.

A agência de turismo Hiperviajes viu o número de uruguaios que reservam viagens para a Argentina saltar 80% este ano em comparação com antes da pandemia. Os viajantes cada vez mais procuram destinos andinos além de Buenos Aires, como Bariloche, El Calafate e Mendoza, disse o gerente de vendas Rodrigo Rosales.

“Também há pessoas que viajam ao exterior uma ou duas vezes por ano que estão adicionando uma viagem à Argentina”, disse ele em entrevista. “Pode custar três a quatro vezes menos comer na Argentina do que no Uruguai.”

Tantos uruguaios querem esquiar na Argentina neste inverno que a Andes Lineas Aereas iniciou neste mês voos diretos de Montevidéu para Bariloche. Um passe de adulto de um dia na estação de esqui de Cerro Catedral em Bariloche sai por cerca de US$ 58 no câmbio paralelo. No resort Valle Nevado, no Chile, custa US$ 77.

Marcela Hoffens, uma dentista da cidade costeira chilena de Viña del Mar, passou duas semanas com o marido planejando cuidadosamente uma viagem noturna de compras a Mendoza, do outro lado da Cordilheira dos Andes, em maio.

Eles gastaram muito no supermercado atacadista Mayorista Oscar David, onde compraram arroz, óleo de cozinha e outros alimentos básicos até sua cota de isenção de impostos de US$ 300 por pessoa. Hoffens avalia que pagariam mais que o dobro pelos mesmos produtos no Chile, onde uma escova de dente custa o mesmo que sete em Mendoza. “As filas eram enormes”, no supermercado, disse Hoffens. “Havia muitos chilenos.”