Malbec brasileiro: Miolo lança primeiro vinho da uva que é símbolo da Argentina

A uva Malbec é um símbolo da Argentina. De origem francesa, a variedade se adaptou bem ao clima da região, tornando o vinho um dos mais conhecidos no mundo. No Brasil, há experiências de cultivo da fruta, em especial na Serra gaúcha, que não tem exatamente as mesmas condições de microclima do país vizinho, o famoso terroir. A Miolo Wine Group quer mudar este cenário. A vinícola, que conta com vinhedos também na Campanha gaúcha, lançou o primeiro rótulo de Malbec da marca, na linha Reserva.

De acordo com Adriano Miolo, Diretor Superintendente da Miolo Wine Group, o grande diferencial é que o extremo sul gaúcho está dentro do bioma Pampa, que abrange também o Uruguai e as províncias argentinas de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fé, Córdoba, Entre Rios e Corrientes, onde a variedade Malbec vem sendo cada vez mais cultivada

“Nosso primeiro vinho foi o Miolo Reserva Merlot Safra 1990. Foi com a linha Reserva que começamos nossa trajetória no mundo dos vinhos. Ao longo do tempo, a família Miolo Reserva cresceu e hoje ganha mais um rótulo, resultado do nosso aprendizado constante na adaptação de castas, nos terroirs onde estamos presentes", diz.

Este primeiro lote é de 27.000 garrafas, com preço promocional de R$ 62, e venda no site da Miolo. O rótulo é de fermentação espontânea em foudres de carvalho e amadurecimento em barricas.

Características e harmonização

O vinho apresenta média à alta intensidade corante, com tonalidade vermelho rubi e traços violáceos. Traz aromas frutados que ressaltam frutas negras maduras integradas com o carvalho, conferindo ao vinho boa complexidade aromática.

O ideal é ser degustado com temperatura entre 16°C e 18°C. A melhor indicação de harmonização é com comidas untuosas e suculentas, sendo ideal para acompanhar um churrasco, arroz carreteiro, pizzas clássicas e queijos maturados de massa semidura.

Família Reserva

Com a entrada do Malbec, a linha reserva da Miolo tem agora com dez rótulos: