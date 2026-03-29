Coreia do Norte realiza teste de motor para míssil capaz de atingir os EUA

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, supervisionou o teste de um motor de foguete de combustível sólido que seria capaz de alcançar o território continental dos Estados Unidos, informou a imprensa estatal neste domingo, 29. O movimento sinaliza mais um passo de Pyongyang para fortalecer seu arsenal de armas estratégicas.

Motores desse tipo permitem lançamentos mais rápidos, já que exigem preparação mínima antes da ignição. Especialistas em defesa avaliam que a Coreia do Norte pretende aplicar a tecnologia em seus mísseis balísticos intercontinentais em desenvolvimento.

Segundo a agência estatal KCNA, o motor — produzido com material composto de fibra de carbono — integra o plano nacional de defesa dentro do novo ciclo quinquenal do regime.

A agência afirma que a arma é de 2.500 quilotoneladas, acima das cerca de 1.971 quilotoneladas.

Para Kim, ainda de acordo com a KCNA, o avanço está alinhado à estratégia nacional e às demandas militares de modernização das forças estratégicas do país.

Kim afirmou que as capacidades de defesa da Coreia do Norte entraram em uma “fase significativa de transformação” na construção de suas forças estratégicas.

A agência não divulgou o local nem a data do teste, mas publicou imagens em que o líder aparece inspecionando o que seria parte do equipamento.

Com agência AFP.