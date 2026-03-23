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Putin defende fortalecimento da 'associação' da Rússia com a Coreia do Norte

Líder russo defende aproximação com Pyongyang e destaca cooperação militar em meio a conflitos internacionais em curso

(Pelagia Tikhonova / POOL/AFP)

(Pelagia Tikhonova / POOL/AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 23 de março de 2026 às 07h40.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, defendeu o fortalecimento da “associação estratégica” com a Coreia do Norte, ao parabenizar Kim Jong-un por sua reeleição como presidente da Comissão de Assuntos de Estado.

A mensagem foi divulgada pelo Kremlin após o anúncio oficial feito pela agência estatal norte-coreana KCNA. No texto, Putin afirmou que os dois países continuarão trabalhando em “estreita colaboração” para aprofundar a parceria.

O líder russo também elogiou a “contribuição pessoal” de Kim para o fortalecimento das relações entre Moscou e Pyongyang. Os dois países firmaram, em 2024, um acordo de defesa mútua.

A Coreia do Norte tem atuado no esforço de guerra da Rússia, com envio de soldados para conter a ofensiva ucraniana na região de Kursk, no contexto do conflito iniciado em 2022.

Em troca, segundo analistas, Moscou fornece apoio financeiro, tecnologia militar, além de alimentos e energia ao regime norte-coreano.

No início de janeiro, Kim reafirmou apoio “sem condições” às decisões de Putin, em carta divulgada pela KCNA.

*Com informações da AFP

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