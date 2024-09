Controlador de tráfego aéreo é encontrado dormindo em aeroporto na Austrália

Um controlador de tráfego aéreo foi encontrado dormindo em seu posto de trabalho no Aeroporto de Brisbane, na Austrália, destacando uma escassez de mão de obra no setor que ainda não foi totalmente solucionada, de acordo com uma investigação de segurança sobre o incidente ocorrido em 2022. O controlador foi descoberto cochilando na frente de seu console ao final de um turno noturno em 9 de dezembro de 2022, segundo o relatório divulgado na terça-feira, 3, pelo Australian Transport Safety Bureau (ATSB). As informações são da Bloomberg.

Usando fones de ouvido, o controlador estava deitado em duas cadeiras no canto da sala de operações, coberto por um cobertor. No momento do incidente, ele era o único responsável pelo controle de voos que se aproximavam e saíam do Aeroporto de Cairns, no norte do estado de Queensland.

A investigação concluiu que o controlador estava fatigado devido a turnos noturnos consecutivos, e a baixa carga de trabalho naquela noite contribuiu para que ele adormecesse. Além disso, o relatório apontou que a falta de recursos na Airservices, a empresa responsável pela gestão do espaço aéreo australiano, comprometeu a escala segura de funcionários, contribuindo para o ocorrido.

Falta de funcionários

Assim como em outras partes da indústria da aviação, o número de controladores de tráfego aéreo foi drasticamente reduzido durante a pandemia, quando a atividade aérea praticamente parou. Na Austrália, a escassez desses profissionais críticos resultou em algumas torres de controle de aeroportos sendo deixadas sem pessoal, forçando os pilotos a operarem sem apoio.

A Airservices ainda está tentando preencher as lacunas em seu quadro de funcionários. A empresa informou ao ATSB que o quadro de controladores para o estado de Queensland, onde está localizado o Aeroporto de Cairns, não estará completamente preenchido até outubro deste ano.

O controlador encontrado dormindo trabalhava na Airservices há cerca de 10 anos. O gerente do turno diurno o acordou, verificou que não havia aeronaves na área e um controlador substituto assumiu. O ATSB não conseguiu determinar exatamente quando ele adormeceu, mas registrou cinco outros períodos após as 2h da manhã sem atividade, durante os quais ele também pode ter dormido.