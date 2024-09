Aeroporto Santos Dumont receberá investimentos de R$ 400 milhões até 2027

O Aeroporto Santos Dumont vai receber R$ 400 milhões para aumentar a movimentação de passageiros, a segurança e a agilidade do tráfego de aeronaves no solo, além da adequação tecnológica no terminal. O investimento, que será feito até 2027, foi anunciado nesta segunda-feira pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e pelo presidente da Infraero, Rogério Barzellay.

Modernização e segurança no Santos Dumont

Nos investimentos, está prevista a implantação do sistema EMAS (Engineered Material Arresting System) de parada de aeronaves. Assim, pode ser reduzida a possibilidade de acidentes e aumentar a segurança dos passageiros por meio de uma área nas cabeceiras de sua pista de pouso e decolagem.

Reformas e ampliações planejadas

Também estão previstas a reforma e ampliação das salas de embarque e desembarque remotas, reforma dos sanitários, ampliação e modernização do sistema de TV e vigilância do local (STVV), substituição de escadas rolantes e elevadores e o novo sistema de inspeção de bagagens despachadas.

Além disso, os investimentos recebidos também serão usados para a pista de taxiamento de aeronaves, com o intuito de prover o aeroporto de uma infraestrutura compatível com a realidade operacional e com as demandas futuras, reduzindo significativamente os custos com manutenção de pavimentos do aeroporto.