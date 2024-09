IA faz Canva triplicar preço de assinatura para empresas

A Canva, plataforma de design fundada na Austrália em 2012, anunciou recentemente um aumento significativo nos preços de sua assinatura "Teams", direcionada a empresas. O reajuste, que chega a até 300% em alguns casos, é o primeiro desde o lançamento dessa modalidade em 2020. As informações são da Fortune.

O plano "Teams" permite que vários usuários colaborem simultaneamente em um projeto, tornando-se uma solução eficaz para equipes que necessitam compartilhar e editar conteúdos em tempo real. Nos Estados Unidos, por exemplo, o custo anual de uma assinatura passará de US$ 119,99 (R$ 677,88) para US$ 500 (R$ 2824,75). Para o primeiro ano, a empresa oferece um desconto, cobrando US$ 300 (R$ 1694,85), mas ainda assim o valor é mais que o dobro do que os usuários pagam atualmente. Na Austrália, o aumento é ainda mais acentuado: o custo mensal para cinco usuários, que antes era de aproximadamente AU$ 26 (R$ 98,47), passará a ser cobrado por usuário, elevando o valor anual de AU$ 323 (R$ 1223,28) para AU$ 1.636 (R$ 6195,91) — um salto de mais de 400%.

Justificativa para o aumento

A Canva atribui o reajuste ao lançamento de novas funcionalidades, sobretudo àquelas baseadas em inteligência artificial. Desde 2020, a plataforma investiu em recursos que melhoram a colaboração entre equipes, o gerenciamento de marcas e, mais recentemente, lançou o Magic Studio, uma suíte de ferramentas de criação assistida por IA que permite gerar imagens, vídeos, apresentações e textos automaticamente. Segundo a empresa, esses avanços justificam o aumento nas tarifas, uma vez que o plano original não acompanhava a complexidade e a abrangência dos novos recursos disponíveis atualmente.

Embora as novas assinaturas tenham começado a ser aplicadas a partir de abril de 2023 para novos assinantes, usuários mais antigos da plataforma só sentirão o impacto dos novos preços em dezembro.

Reações dos usuários

A mudança tem gerado diferentes reações entre os usuários. Pequenas empresas, que se beneficiavam do custo acessível da plataforma, demonstraram preocupação com a sustentabilidade do uso da ferramenta diante do aumento de preços. Alguns acreditam que a nova estratégia pode acabar excluindo equipes menores, que foram as principais responsáveis pela popularização da Canva ao longo dos últimos anos.

Por outro lado, muitos usuários empresariais que utilizam a ferramenta em larga escala defendem que o aumento pode ser justificado pelos benefícios que a plataforma oferece. Empresas que utilizam a Canva para criar conteúdo de marketing, gráficos para redes sociais e outros materiais visuais relatam que as funcionalidades economizam tempo e facilitam o processo criativo. Contudo, ressaltam que a Canva precisará continuar a inovar e adicionar novos recursos para justificar os custos mais altos.