Consumidores estocam tequila temendo tarifas de Trump

Mesmo que as tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre o México não entrem em vigor, as ameaças e incertezas causadas pelo discurso do republicano já custaram ao setor de tequila e podem levar a uma desaceleração temporária nas vendas. As informações são da Reuters.

As tarifas de 25%, inicialmente previstas para serem aplicadas a partir de fevereiro e brevemente em vigor em 4 de março, antes de serem suspensas em ambas as ocasiões, ameaçaram bilhões de dólares em importações de grandes produtores como Diageo e Becle.

A ameaça de guerra tarifária levou empresas e consumidores a estocar tequila, que só pode ser feita no México, além de congelar planos de expansão.

Seis meses de estoque

Alguns produtores, restaurantes e consumidores acumularam estoques pesados ​​de tequila, às vezes de até seis meses - uma aposta que valerá a pena se as tarifas forem impostas. Mas os produtores dizem que isso também tem um custo, prejudicando o setor mesmo se as tarifas forem revertidas.

O impacto na tequila — um ponto positivo para a indústria de destilados dos EUA em meio a uma forte queda nas vendas de destilados — mostra os danos colaterais do esforço de Trump para refazer as relações comerciais globais em favor dos Estados Unidos.

Isso acontece num momento em que as empresas dependentes da tequila, desde a principal fabricante de bebidas Diageo, cuja marca de tequila Don Julio está impulsionando o desempenho, até pequenos restaurantes cujas vendas de margarita ajudam a mantê-los, estão lutando com altas taxas de juros e inflação prolongadas.

A Diageo e a Becle, a maior produtora de tequila do mundo, disseram anteriormente aos investidores que carregaram o estoque antes das tarifas, segundo a Reuters.

O caso é que empresas maiores também podem não manter níveis tão altos de estoque da bebida. A principal distribuidora Republic National Distributing Company (RNDC) opera com estoques muito abaixo do valor de seis meses, mesmo diante das tarifas.

No México, enquanto isso, representantes de marcas de tequila e órgãos da indústria disseram que as empresas buscarão novos mercados - sinais de mudanças no investimento que podem tornar o setor de tequila dos EUA menos atraente.