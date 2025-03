Trump afirma em reunião com CEOs que tarifas podem superar os 25%

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 11, que as novas tarifas impostas durante sua gestão podem superar a marca de 25%, e que essas medidas têm gerado um impacto tremendamente positivo. Apesar da reação negativa do mercado de ações, Trump defendeu que tarifas mais altas incentivariam empresas estrangeiras a se estabelecerem nos EUA.

Em uma reunião com cerca de 100 CEOs das maiores empresas norte-americanas, Trump também defendeu o CEO da Tesla, Elon Musk, que está à frente de um esforço da Casa Branca para reduzir o governo federal. "Tivemos alguns pequenos contratempos, mas economizamos uma quantidade tremenda de dinheiro", afirmou Trump.

O encontro aconteceu em Washington, no âmbito da reunião regular da Business Roundtable, uma associação composta por CEOs das maiores empresas do país, como Apple, J.P. Morgan Chase e Walmart.

Aumento de tarifas e impactos econômicos

O evento ocorreu no mesmo dia em que Trump anunciou que dobraria a tarifa planejada sobre aço e alumínio importados do Canadá, elevando a taxa para 50%. Na segunda-feira (10), Trump já havia se reunido com empresas de tecnologia na Casa Branca, discutindo as políticas tarifárias que ele acredita serem essenciais para corrigir relações comerciais desequilibradas e trazer empregos de volta aos EUA, além de interromper o fluxo de narcóticos ilegais.

Entretanto, os mercados financeiros mostraram sinais de nervosismo com a possibilidade de as políticas de Trump aumentarem os preços, impulsionando a inflação e prejudicando o crescimento econômico. Ed Bastian, presidente da Delta Air Lines, afirmou que as preocupações econômicas já estão afetando o setor de viagens domésticas, com empresas começando a recuar e os gastos corporativos estagnando.