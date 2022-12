Congresso do Peru aprova debater novamente impeachment de Castillo

O Congresso peruano aprovou nesta quinta-feira (1º) a discussão de uma moção de impeachment do presidente Pedro Castillo, a terceira em 16 meses do esquerdista no poder, por "incapacidade moral" para exercer o cargo.

"A moção foi admitida [para debate]", anunciou o chefe do Congresso, José Williams, depois de a iniciativa ter sido aprovada por 73 votos a favor, 32 contra e 6 abstenções.

Participaram da sessão 109 de um total de 130 legisladores. Era necessário um mínimo de 52 votos para que a moção fosse admitida para debate, de acordo com o regulamento do Congresso do Peru.

Williams propôs que o plenário decida o destino de Castillo na próxima quarta-feira, 7 de dezembro, em sessão marcada para as 15h00 no horário local (17h00 no horário de Brasília).

"Queremos recuperar a democracia com a vacância, é o primeiro passo para uma eleição antecipada e tem um espírito de controle político", disse o parlamentar Edward Málaga, responsável por impulsionar a proposta, durante seu discurso no plenário do Congresso.

