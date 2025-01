Trump será o presidente mais velho da história dos EUA a tomar posse

Donald Trump, aos 78 anos e quatro meses de idade, será o presidente mais velho a assumir o cargo nos Estados Unidos. No dia 20 de janeiro, ele tomará posse em Washington, em uma cerimônia no Capitólio, marcando o início de seu mandato presidencial.

O recorde anterior era do atual presidente, Joe Biden, que tomou posse com 78 anos e dois meses de idade, em 2021. Quando Trump tomou posse do primeiro mandato, em 2017, ele tinha 70 anos e quatro meses. Na época, o republicano também tinha sido o mais velho a tomar posse até então.

Quando deixar a Casa Branca, no início de 2029, com 82 anos e 7 meses, Trump também se tornará o presidente mais velho a concluir um mandato, ultrapassando Joe Biden, que terá encerrado sua gestão aos 80 anos.

Ronny Jackson, ex-médico da Casa Branca, garantiu que Trump foi submetido a avaliações rigorosas e continuará sendo monitorado ao longo do mandato.

Posse de Trump será no dia 20 de janeiro

A cerimônia de posse do republicano Donald Trump seguirá as tradições históricas dos Estados Unidos. Ao meio-dia, horário local, ele prestará o juramento de posse diante do presidente da Suprema Corte, seguido por seu primeiro discurso oficial, que deve estabelecer o tom de seu governo. Após a solenidade, Trump participará de um desfile pela avenida Pensilvânia, que liga o Capitólio à Casa Branca, onde exercerá suas funções pelos próximos quatro anos.

Desde 1933, quando Franklin D. Roosevelt assumiu a presidência, é costume que os presidentes eleitos participem de uma celebração religiosa antes da cerimônia. Trump, o vice-presidente eleito James David Vance e suas famílias seguirão essa tradição, acompanhados por diversas autoridades.

A posse presidencial também inclui o juramento do vice-presidente, um almoço oficial no Capitólio e os bailes inaugurais à noite, em homenagem ao novo presidente.

Posse em situações extraordinárias

Embora a posse de Trump siga o protocolo tradicional, a história dos Estados Unidos registra situações de exceção. Em 1865, após o assassinato de Abraham Lincoln, Andrew Johnson foi empossado em sua residência. Em 1963, Lyndon B. Johnson assumiu a presidência no avião presidencial após a morte de John F. Kennedy.

Mais recentemente, a posse de Joe Biden, em 2021, ocorreu em meio à pandemia de COVID-19 e contou com segurança reforçada após o ataque ao Capitólio. Trump, na ocasião, quebrou a tradição ao não comparecer à cerimônia de seu sucessor, algo que não acontecia desde 1869.