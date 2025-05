Conclave: Cardeal Pizzaballa, patriarca de Jerusalém e hábil diplomata em um entorno explosivo

Como patriarca latino de Jerusalém, o cardeal italiano Pierbattista Pizzaballa tem usado suas habilidades diplomáticas para navegar no espinhoso conflito entre Israel e o Hamas desde outubro de 2023.

Esse poliglota conhecido por sua determinação e espírito de sacrifício é o chefe da Igreja Católica na região. Sua jurisdição se estende aos fiéis de rito latino em Israel, nos Territórios Palestinos, na Jordânia e no Chipre.

O franciscano de 60 anos se estabeleceu em Jerusalém em 1990. Desde então, tem tentado manter boas relações com as autoridades israelenses e palestinas, apesar de um contexto cada vez mais difícil.

“Não podemos ser totalmente religiosos se não trabalharmos pela paz, reconciliação e diálogo”, disse Pizzaballa aos repórteres pouco antes de partir para Roma para o conclave que elegerá o sucessor do papa Francisco.

Foi justamente o pontífice argentino que nomeou esse franciscano cardeal em setembro de 2023, menos de um mês antes do ataque do Hamas a Israel que desencadeou a guerra.

Nos dias que se seguiram, Pizzaballa assinou uma declaração conjunta com outros líderes religiosos da região pedindo a Israel que “evitasse matar pessoas inocentes” em sua retaliação.

A declaração, que não condenou o ataque do Hamas, enfureceu Israel. Mais tarde, o cardeal se distanciou do texto e condenou “a barbárie inaceitável e incompreensível” do grupo islamista palestino.

Pouco tempo depois, ele voltou às manchetes ao se oferecer para tomar o lugar de crianças israelenses detidas em Gaza.

Com o conflito em andamento e sem fim à vista, Pizzaballa foi forçado a reconhecer o papel marginal dos cristãos. “Politicamente, somos mais ou menos insignificantes”, disse em agosto de 2024.

“No momento, cristãos, judeus e muçulmanos não conseguem se encontrar”, admitiu esse firme promotor do diálogo inter-religioso. Mesmo “em nível institucional, temos dificuldade de conversar uns com os outros”.

- "A luz de nossa Igreja"

Nascido em 21 de abril de 1965 na região de Bergamo, no norte da Itália, Pizzaballa mudou-se para Emilia-Romagna (centro-norte do país) ainda muito jovem, onde completou toda a sua educação religiosa até obter um diploma em teologia em 1990.

No mesmo ano, partiu para Jerusalém, onde se especializou no estudo da Bíblia e rapidamente se juntou à Custódia da Terra Santa, que reúne os franciscanos em Israel, nos Territórios Palestinos, na Jordânia, na Síria, no Líbano, no Egito, no Chipre e na ilha grega de Rodes.

De 2004 a 2016, monsenhor Pizzaballa foi o superior hierárquico da Ordem Franciscana nessa região. Em 2016, foi nomeado administrador apostólico do Patriarcado de Jerusalém e colocou as finanças da jurisdição em ordem, apesar de alguma resistência.

Quatro anos depois, foi finalmente nomeado patriarca. Falante fluente de hebraico, ele está envolvido no diálogo inter-religioso e é conhecido pelas autoridades locais por seu trabalho na região.

Muitas vezes descrito como um homem teimoso, Pizzaballa foi ordenado cardeal em 2023 pelo papa Francisco, de quem tomou o exemplo ao promover a proximidade da Igreja com os fiéis.

Alguns de seus colaboradores o veem como um possível sucessor do jesuíta argentino, já que a Ordem Franciscana também defende um estilo de vida austero.

O cardeal fez uma visita surpresa a Gaza em 22 de dezembro de 2024, onde presidiu uma missa pré-natalina, apesar de haver apenas mil cristãos no território palestino e somente 135 católicos.

“Todos queriam vir para estar com vocês e lhes trazer presentes (...) Vocês se tornaram a luz da nossa Igreja em todo o mundo”, disse ele em sua homilia na Igreja da Paróquia Sagrada, um refúgio para a pequena comunidade cristã durante a guerra.

"Não sei quando ou como essa guerra terminará. Toda vez que nos aproximamos do fim, parece que estamos começando do zero. Mas, mais cedo ou mais tarde, a guerra vai acabar", declarou aos fiéis.

Então, “reconstruiremos tudo: nossas escolas, nossos hospitais e nossas casas”, prometeu. "Nunca os abandonaremos."