Anel de Papa Francisco será destruído nesta segunda-feira; entenda o motivo

Com a morte do papa Francisco, inicia-se o ritual que marca o encerramento oficial de seu pontificado: a destruição do Anel do Pescador. A peça será quebrada ainda nesta segunda-feira, 21, em uma cerimônia fechada conduzida pelo camerlengo, autoridade responsável pelo governo provisório da Igreja Católica durante a sede vacante.

A relíquia que será destruída, porém, não é o anel prateado que Francisco usava no dia a dia. Trata-se do anel de ouro recebido no momento da eleição, que tradicionalmente traz o nome do pontífice — neste caso, Franciscus — e a imagem de São Pedro, o apóstolo considerado o primeiro papa da história.

Função simbólica e proteção contra falsificações

O gesto de quebrar o anel representa o fim do mandato papal, mas tem também um objetivo prático: evitar que a peça seja usada para forjar documentos ou selos enquanto não há um novo papa eleito. Durante séculos, o anel era usado para autenticar cartas e decretos. A prática foi abandonada no século XIX, mas o simbolismo permanece.

Na Idade Média, fiéis costumavam beijar o anel em sinal de respeito à autoridade apostólica, gesto que caiu em desuso e hoje não é mais encorajado pelo Vaticano.

Francisco optou por um anel de prata com uma cruz estilizada, diferente dos anteriores. Ainda assim, o anel cerimonial entregue no início do papado foi confeccionado em ouro, conforme a tradição.

Alterações no rito após a renúncia de Bento XVI

Em 2013, com a renúncia de Bento XVI, o rito foi adaptado. Como o papa emérito ainda estava vivo, seu anel não foi destruído. Em vez disso, o camerlengo marcou uma cruz sobre a peça com o uso de uma talhadeira, procedimento conhecido como rigatura.

A destruição do Anel do Pescador ocorre diante do Colégio de Cardeais e marca a passagem para uma nova fase: o período de preparação para o conclave, que elegerá o sucessor de Francisco.

Qual foi a causa da morte do Papa Francisco?

O Vaticano divulgou há pouco a causa da morte do Papa Francisco. O pontífice morreu às 7h35 do horário local (2h35 do horário de Brasília) em seu apartamento na Casa Santa Marta.

O boletim médico divulgado às 15h na Sala de Imprensa do Vaticano informa que o líder da Igreja Católica sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) pela manhã. O boletim lista três causas:

acidente vascular cerebral (AVC)

coma

colapso cardiocirculatório irreversível

A morte foi confirmada por meio de registro eletrocardiotanatográfico. O documento foi assinado pelo Prof. Andrea Arcangeli, Diretor da Direção de Saúde e Higiene do Estado da Cidade do Vaticano.

O boletim também menciona condições médicas pré-existentes, entre elas hipertensão arterial, Diabetes tipo II e quadros de insuficiência respiratória e Bronquiectasias múltiplas.