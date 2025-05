Como funciona o Conclave? Entenda o processo de escolha de um novo papa

O conclave, que ocorre sempre após a morte ou renúncia de um papa, é um dos momentos mais aguardados e misteriosos para a Igreja Católica.

A palavra "conclave" vem do latim cum clave, que significa "fechado à chave", em referência ao isolamento dos cardeais durante o processo de escolha de um novo líder para a Igreja. Este evento não é apenas uma cerimônia religiosa, mas também um rito que envolve tradição, segredo e, claro, grande atenção global.

O conclave começa com a convocação de cardeais com menos de 80 anos, que se dirigem ao Vaticano para a cerimônia. Ao chegar, os cardeais participam de uma missa solene na Basílica de São Pedro, antes de se dirigirem à Capela Sistina para o processo de votação, que ocorre a portas fechadas.

Durante o conclave, os cardeais são mantidos em total isolamento, sem contato com o mundo exterior, e fazem um juramento de sigilo.

Como funciona a votação do conclave?

A eleição papal ocorre por meio de votação secreta, na qual cada cardeal escreve o nome do candidato que deseja eleger. Para que um cardeal seja escolhido como o novo papa, ele precisa alcançar dois terços dos votos, o que garante um consenso entre os eleitores. As votações acontecem quatro vezes ao dia — duas pela manhã e duas à tarde.

Se, ao longo de vários dias de votação, não houver uma escolha, os cardeais fazem uma pausa para orações e discussões. Este ciclo pode se repetir até que um novo papa seja eleito, mas se após sete rodadas o impasse continuar, o processo segue para uma disputa entre os dois cardeais mais votados. A cerimônia continua com rigorosos protocolos e a espera pela fumaça branca.

Fumaça branca e preta

A maneira mais tradicional e visual de saber se um novo papa foi eleito é por meio da fumaça que sai da chaminé da Capela Sistina.

Quando a fumaça é branca, significa que o novo papa foi escolhido, e a multidão de fiéis aguarda ansiosamente pela primeira aparição do eleito.

Por outro lado, a fumaça preta indica que ainda não há consenso. Após a fumaça branca, o novo pontífice aparece na sacada da Basílica de São Pedro para saudar os fiéis e anunciar seu nome ao mundo.

Embora o conclave seja um processo altamente secreto e espiritual, ele também tem um impacto considerável no mundo fora do Vaticano. A escolha do novo papa pode influenciar a direção da Igreja Católica em termos de teologia, política social e até mesmo relações internacionais.

A presença de cardeais de diferentes partes do mundo também pode refletir a globalização da Igreja, e a eleição de um papa com uma origem mais distante pode representar uma mudança significativa no foco da Igreja.

PARA TER CONTEXTO...