Conclave: entenda os termos para a eleição do novo papa

A eleição de um novo Papa é um dos rituais mais solenes, tradicionais e simbólicos da Igreja Católica, marcando a transição da liderança espiritual de mais de 1,4 bilhão de fiéis no mundo. O processo, chamado de Conclave, reúne cardeais de todos os continentes na Capela Sistina, no Vaticano, para escolher o sucessor de São Pedro.

Para compreender a complexidade e a riqueza desse momento histórico, confira o significado dos principais termos ligados ao Conclave:

Termos essenciais do Conclave

Anel do Pescador: joia de ouro usada pelo Papa, com seu nome gravado em latim. Após a morte ou renúncia, é inutilizado para evitar falsificações, simbolizando o fim do pontificado.

“Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus Papam!”: frase em latim que significa “Anuncio-lhes com grande alegria: temos Papa!”, proclamada da varanda central da Basílica de São Pedro após a eleição.

Basílica de São Pedro: maior igreja do mundo e local da missa solene que antecede o Conclave.

Camerlengo: cardeal responsável por administrar o Vaticano durante a Sé Vacante e organizar o Conclave.

Capela Sistina: local das votações papais, famosa pelos afrescos de Michelangelo.

Cardeal Protodiácono: é quem anuncia o nome do novo Papa ao mundo, proferindo o “Habemus Papam”.

Colégio Cardinalício: conjunto de todos os cardeais. Apenas os com menos de 80 anos podem votar na eleição papal.

Conclave: do latim cum clavis (“com chave”), é o processo secreto de eleição do Papa. Ocorre entre 15 e 20 dias após a Sé Vacante.

Congregações Gerais: reuniões prévias em que os cardeais discutem o perfil ideal do novo pontífice.

Constituição Apostólica: documento que regula a eleição papal. A atual é a “Universi Dominici gregis”, de João Paulo II (1996).

“Extra Omnes”: expressão que significa “Todos fora”, usada para iniciar o Conclave, excluindo quem não participa da votação.

Fumaça branca / Fumaça preta: sinalizações visuais que indicam o resultado da votação: branca para eleição concluída, preta para indecisão.

“Nomen”: nome adotado pelo Papa eleito, geralmente em homenagem a outro pontífice ou santo.

Ordens: o Colégio Cardinalício é dividido entre cardeais bispos, presbíteros e diáconos, com funções distintas.

Papa: bispo de Roma e líder supremo da Igreja Católica. Títulos incluem Santo Padre, Vigário de Cristo e Sucessor de Pedro.

Papáveis: ou papabili, são os cardeais mais cotados pela imprensa e analistas para assumir o papado.

Residência de Santa Marta: onde os cardeais se hospedam durante o Conclave. O Papa Francisco optou por residir lá durante seu pontificado.

Sala das Lágrimas: cômodo onde o novo Papa se veste com as vestes papais e reflete sobre sua nova missão. O nome remete à emoção do momento.

Sé Vacante: período em que a Sé de Pedro está vaga, entre a morte ou renúncia do Papa e a eleição do sucessor.

Compreender esses termos é essencial para acompanhar o Conclave e entender os ritos, símbolos e tradições que envolvem a escolha do novo Papa — um evento que impacta não apenas a Igreja Católica, mas o cenário religioso e político mundial.

O que é o conclave?

O Conclave é o processo secreto e tradicional pelo qual a Igreja Católica escolhe seu novo Papa, o bispo de Roma e líder espiritual de mais de 1,4 bilhão de fiéis no mundo.

O que significa a palavra conclave?

A palavra "conclave" vem do latim cum clavis, que significa "com chave", referindo-se ao isolamento dos cardeais durante a eleição para evitar influências externas.

Onde assistir ao filme conclave?

A produção está disponível no Prime Video desde o dia 16 de abril.

