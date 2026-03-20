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Comitê de arte dos EUA aprova moeda de ouro com rosto de Trump

A moeda comemorativa celebra os 250 anos de independência dos Estados Unidos

Moeda com rosto de Trump: detalhes como tamanho e valor ainda não foram definidos (Casa da Moeda dos Estados Unidos/Departamento do Tesouro dos EUA/Reprodução)

Moeda com rosto de Trump: detalhes como tamanho e valor ainda não foram definidos (Casa da Moeda dos Estados Unidos/Departamento do Tesouro dos EUA/Reprodução)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 20 de março de 2026 às 07h40.

O comitê federal de arte dos Estados Unidos aprovou na quinta-feira, 20, o desenho de uma moeda comemorativa pelos 250 anos da independência do país com a imagem do presidente Donald Trump.

A proposta prevê uma moeda de ouro de 24 quilates que retrata o presidente com os punhos apoiados sobre uma escrivaninha. A ilustração foi baseada em uma fotografia feita por sua equipe em 2025 e exibida na Galeria Nacional de Retratos, em Washington.

Segundo as informações, os integrantes do comitê, indicados por Trump, aprovaram o modelo sem objeções. Com isso, a Casa da Moeda americana fica autorizada a iniciar a produção, embora detalhes como tamanho e valor ainda não tenham sido definidos.

O desenho inclui, na parte superior, a palavra "LIBERTY". Abaixo, aparecem os anos 1776 e 2026. Na parte inferior, está a inscrição "IN GOD WE TRUST" (Em Deus confiamos), acompanhada de treze estrelas.

A iniciativa gerou controvérsia por causa de uma lei federal que impede a presença de presidentes em exercício em cédulas americanas. Um caso semelhante ocorreu em 1926, quando Calvin Coolidge teve sua imagem em uma moeda de 1 dólar durante as comemorações dos 150 anos da independência.

*Com informações de EFE

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