Moeda de US$ 1 pode trazer retrato de Trump em celebração aos 250 anos dos EUA

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos estuda a criação de uma moeda comemorativa de US$ 1 com a imagem do presidente Donald Trump. A peça faria parte das celebrações oficiais do 250º aniversário do país, que será comemorado em 2026.

De acordo com informações da CNBC, um rascunho preliminar mostra Trump em ambos os lados da moeda. Em um deles aparece o perfil do presidente acima da inscrição “IN GOD WE TRUST” e das datas 1776 e 2026. No outro, o desenho retrata o gesto de punho erguido feito por Trump logo após sobreviver a uma tentativa de assassinato durante um comício na Pensilvânia, em 2024. Na borda está gravada a frase “LUTA LUTA LUTA”, dita pelo presidente naquele momento.

Debate sobre legalidade do design

O tesoureiro dos EUA, Brandon Beach, confirmou a autenticidade do esboço em publicação na rede social X, acrescentando que mais detalhes devem ser divulgados quando a paralisação do governo norte-americano for encerrada. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, também compartilhou a postagem.

No entanto, ainda não há definição sobre o design final. De acordo com a Casa da Moeda dos EUA, moedas comemorativas têm curso legal, mas não são produzidas para circulação ampla.

US Treasurer Beach CONFIRMS Trump will appear on NEW issue of US Dollar Coin to mark America's 250th birthday pic.twitter.com/Dy5zkN941X — RT (@RT_com) October 3, 2025



A legislação americana prevê a emissão de moedas alusivas ao semiquincentenário - lei essa assinada por Trump em janeiro de 2021. Contudo, há uma restrição expressa: retratos de pessoas vivas não podem ser incluídos nos desenhos.

A regra foi estabelecida para evitar comparações com regimes monárquicos e é aplicada desde uma lei aprovada em 1866.

Até o momento, o Departamento do Tesouro não esclareceu como pretende conciliar o projeto da moeda com as normas legais vigentes.