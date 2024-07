Fotos de ataque a Trump são usadas para vender bíblias e camisetas na Convenção Republicana

Milwaukee, Wisconsin - O atentado contra o ex-presidente Donald Trump, ocorrido no sábado, 13, virou um dos temas -- se não o tema -- da Convenção Republicana, em Milwaukee. O caso foi citado em vários discursos e também chegou à seção de compras do evento. Em especial, a fotografia do político republicano com o punho erguido, gesto que ele fez enquanto era retirado do palco, ainda sangrando -- talvez a imagem mais marcante da política mundial no ano.

Essa imagem foi colocada ao lado de bíblias "oficiais" de Trump, à venda por US$ 75, com autógrafo de Lee Grenwood, idealizador do livro. Lee é um cantor country americano que lançou mais de 20 discos do gênero.

No site de vendas, informa-se que esta é a única bíblia endossada oficialmente por Trump. O site traz, além dos textos clássicos, a Declaração da Independência dos EUA e partes da Constituição do país. O ex-presidente diz que não tem ganhos financeiros com a venda do produto.

O livro tem uma ainda caracteres ampliados e reproduz a versão do texto bíblico conhecida como Rei James. O material foi inspirado por Lee Greenwood, 81, um cantor country americano que lançou mais de 20 discos do gênero. Nessa quarta-feira, 17, havia fila para comprar exemplares no Baird Center, local onde os livros eram vendidos.

Bíblias endossadas por Trump à venda em Convenção Republicana (Rafael Balago/Exame)

Camisetas de Trump

Do lado de fora do evento, vendedores ambulantes oferecem camisetas com fotos do ataque, com frases como "Fearless" (sem medo), ao lado de outras que enaltecem o ex-presidente.

No evento, há várias tendas, barracas e lojas vendendo itens com o nome de Trump. O boné vermelho, com a frase "Make America Great Again", em várias versões, é bastante vendido e usado na convenção.

Já há também camisetas com a chapa Trump/Vance, anunciada oficialmente na segunda-feira, 15.