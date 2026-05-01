Incêndio na Itália força retirada de 3.500 pessoas e já devastou 800 hectares

As autoridades da Itália anunciaram, nesta sexta-feira (1º), a retirada de cerca de 3.500 pessoas na região da Toscana, enquanto tentam conter um incêndio que atinge a área turística no centro do país há mais de um dia.

Mais de 800 hectares já foram devastados pelas chamas nas montanhas entre as cidades de Lucca e Pisa.

"Cerca de 3.500 pessoas foram afetadas", informou a prefeitura de San Giuliano Terme em comunicado. "O vento (...) empurra as chamas ladeira abaixo" em direção à localidade de Asciano, detalhou.

Segundo as autoridades, três aviões-cisterna e um helicóptero seguem lançando água sobre a área onde o incêndio começou, numa tentativa de conter o avanço do fogo.

Dois pavilhões esportivos da região, preparados para receber as pessoas evacuadas, abrigam cerca de 107 pessoas.