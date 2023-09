Com contraofensiva em dificuldade, Zelensky substitui ministro da Defesa da Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, demitiu o ministro da Defesa, Oleksiy Reznikov, neste domingo e pediu "uma nova abordagem" no Ministério, um ano e meio após o início da invasão russa.

— Decidi substituir o ministro da Defesa da Ucrânia — disse Zelensky no seu discurso diário. — Oleksiy Reznikov passou por mais de 550 dias de guerra em grande escala. Penso que o Ministério precisa de uma nova abordagem e de outras formas de interação tanto com os militares como com a sociedade em geral.

Reznikov, 56, assumiu o cargo três meses antes da invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022 e liderou negociações para equipar suas forças com armamento moderno dos aliados.

A demissão ocorre no meio da contraofensiva lançada por Kiev em junho para libertar as áreas ocupadas do Leste e do Sul do seu território. Surge também num momento em que as autoridades intensificam a sua luta contra a corrupção, a pedido da União Europeia (UE).

Zelensky nomeou Rustem Umerov como o novo chefe da pasta de Defesa.

— Agora Rustem Umerov deve ser o chefe do Ministério — disse o presidente ucraniano. — Espero que o Parlamento apoie este candidato.

Umerov é tártaro, um grupo étnico da Península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014, e dirige o Fundo de Propriedade do Estado desde o ano passado.