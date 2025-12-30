Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Colisão entre trens deixa 30 feridos e uma pessoa morta em Machu Picchu

Um trem da empresa PeruRail bateu de frente com outro da empresa Inca Rail por razões ainda desconhecidas

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 19h46.

A colisão forntal de dois trens de passageiros na rota turística para Machu Picchu, no sudeste do Peru, deixou um morto e pelo menos 30 pessoas feridas, de acordo com a imprensa local.

O acidente ocorreu por volta das 13h20 locais (15h20 de Brasília) na rota ferroviária de via única que liga a localidade de Ollantaytambo a Machu Picchu, na região andina de Cusco.

Um trem da empresa PeruRail bateu de frente com outro da empresa Inca Rail por razões ainda desconhecidas.

De acordo com o jornal La República, a vítima fatal era o maquinista de um dos trens.

O governo peruano disse que o transporte ferroviário para Machu Picchu precisou ser temporariamente suspenso para o resgate das vítimas.

Com AFP

Acompanhe tudo sobre:Peru

Mais de Mundo

Com 35 anos, neta de JFK morre um mês após anunciar câncer terminal

México aumenta tarifas sobre produtos importados — Brasil está na lista

Ladrões usam furadeira e roubam 30 milhões de euros em banco da Alemanha

Israel vai suspender mais de 20 organizações humanitárias em Gaza

Mais na Exame

Economia

Correios: TST decide que funcionários em greve terão dias descontados

Mercados

De Cogna a Raízen: as maiores altas e baixas do Ibovespa em 2025

Pop

'Maldição Kennedy': as mortes e escândalos que assombram a dinastia

Brasil

Rio Acre tem maior cheia dos últimos 50 anos e afeta mais de 20 mil pessoas