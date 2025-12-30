Colisão entre trens deixa 30 feridos e uma pessoa morta em Machu Picchu

A colisão forntal de dois trens de passageiros na rota turística para Machu Picchu, no sudeste do Peru, deixou um morto e pelo menos 30 pessoas feridas, de acordo com a imprensa local.

O acidente ocorreu por volta das 13h20 locais (15h20 de Brasília) na rota ferroviária de via única que liga a localidade de Ollantaytambo a Machu Picchu, na região andina de Cusco.

Um trem da empresa PeruRail bateu de frente com outro da empresa Inca Rail por razões ainda desconhecidas.