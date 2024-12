Quais são as 7 maravilhas do mundo?

Conhecidas por serem belas e historicamente importantes, as Sete Maravilhas do Mundo Moderno são um conjunto de obras que fazem uma homenagem às realizações da humanidade em diferentes épocas e regiões.

Elas foram escolhidas pela New Open World Corporation, uma organização suíça que entre 2005 e 2007 fez a seleção em uma votação mundial na qual pessoas de todas as partes do mundo puderam escolher suas maravilhas favoritas através da internet e de ligações telefônicas.

Entre as escolhidas está a estátua do Cristo Redentor, construção de 38 metros de altura, feita de concreto armado e pedra-sabão, localizada no topo dos 710 metros de altura do Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro.

Veja a lista completa abaixo:

1- Grande Muralha da China

Originalmente, construída para proteger o território chinês contra invasões e ataques de tribos nômades como os Xiongnu, a Muralha da China é uma fortificação feita de pedra, tijolo, madeira e outros materiais.

O muro foi construído e reconstruído por várias dinastias chinesas ao longo de mais de 2.000 anos, e até hoje atrai turistas do mundo todo. Entre as características mais marcantes está o comprimento, de aproximadamente 22 mil metros. Já a altura fica entre 6 e 7 metros, variando em algumas partes.

2- Machu Picchu

Localizada no Peru, Machu Picchu é conhecida como a "Cidade Perdida dos Incas" e foi declarada Patrimônio Mundial da UNESCO em 1983. Em 2007, também foi eleita como uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno.

Feita de pedras e rochas, a maior parte da estrutura original segue conservada e sua arquitetura é um exemplo da habilidade dos incas em construir, usando técnicas avançadas de encaixe sem o uso de argamassa.

Além disso, a construção foi feita com base em um profundo conhecimento de astronomia e engenharia, aproveitando ao máximo o terreno e as condições naturais, especialmente a luz do sol.

3- Chichén Itzá

Por falar em cidades perdidas, outra que também foi considerada uma das Sete Maravilhas do Mundo é essa mexicana. Localizada na Península de Yucatán, foi declarada Patrimônio Mundial da UNESCO em 1988 e, assim como Machu Picchu, em 2007 também foi eleita como uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno.

O nome significa "na beira do poço dos Itzá", e faz referência aos cenotes, espécie de poços naturais que abasteciam a cidade e eram considerados sagrados pela população.

4- Petra

Assim como as outras cidades citadas acima, Petra também é um local que se destaca pela sua importância histórica. Fundada no ano 5 a.C, a cidade jordaniana tornou-se uma importante rota comercial de especiarias e seda por estar localizada entre a Arábia, o Egito e o Mediterrâneo.

O local — que hoje está a 200 km da capital Amã — foi abandonado após terremotos devastadores no século VI, e ficou esquecida durante anos, até ser redescoberta em 1812 pelo explorador suíço Johann Ludwig Burckhardt.

5- Coliseu

No meio do coração da capital da Itália, está o Coliseu, um dos monumentos mais emblemáticos da Roma Antiga. Construído entre os anos 70 e 80 d.C, foi pensado para ser um anfiteatro onde eram realizados espetáculos públicos, como combates de gladiadores e reconstituições de batalhas navais (naumaquias). Também era usado para execuções públicas e eventos comemorativos.

Com capacidade para abrigar entre 50 e 80 mil pessoas, se tornou um dos monumentos mais grandiosos da Europa e até hoje atrai a atenção de turistas do mundo todo.

6- Taj Mahal

Menos antigo que boa parte das maravilhas modernas, o Taj Mahal é um mausoléu construído entre 1632 e 1653 a mando do imperador Shah Jahan para homenagear sua esposa favorita, Mumtaz Mahal, que faleceu em 1631 durante o parto de seu 14º filho.

Ele está localizado na cidade de Agra, na Índia, a três horas da capital, Nova Déli, e é aberto à visitação todos os dias, menos na sexta-feira, quando fica fechado para as orações.

7- Cristo Redentor

Uma das estátuas brasileiras mais icônicas da atualidade, o Cristo Redentor é uma representação de Jesus Cristo de braços abertos. Ele foi construído entre 1922 e 1931, como parte das comemorações do centenário da independência do Brasil, e inaugurado em 12 de outubro de 1931, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

Quais são as 7 maravilhas do mundo antigo?

Além das maravilhas modernas, conhecidas por quase todas as pessoas, existem outros sete monumentos que foram considerados obras-primas da humanidade.

Estes foram realizações arquitetônicas e esculturais extraordinárias do antigo Mediterrâneo e de parte do Oriente, como define a Encyclopaedia Britannica. Todas foram construídas próximas ao mar mediterrâneo. Conheça: