Cidades chinesas são incentivadas para desenvolvimento de espaços subterrâneos

O Ministério dos Recursos Naturais da China divulgou as “Diretrizes para Explorar e Promover o Desenvolvimento e a Utilização do Espaço Subterrâneo nas Cidades”, que propõem um sistema de políticas para utilização do espaço abaixo da terra. Conforme a pasta, desde o início do século 21, o desenvolvimento subterrâneo no país tem se expandido rapidamente, com transporte ferroviário, liderado pelo metrô, e instalações municipais subterrâneas, como galerias integradas, além de estacionamento e comércio subterrâneo.

Dados divulgados pelo “Relatório Azul sobre o Desenvolvimento do Espaço Subterrâneo nas Cidades da China 2023” indicam que, até o final de 2022, a área total construída do espaço subterrâneo nas cidades chinesas alcançou 2.962 quilômetros quadrados. Um estudo anterior do Instituto de Pesquisa de Recursos Minerais da Administração Geral de Geologia e Mineração da China sobre 337 municipalidades revelou que a quantidade de recursos do espaço subterrâneo nas cidades da China é de 9 mil quilômetros quadrados. Se for considerada uma taxa de utilização convencional de 64% e um modelo de utilização em 3 camadas, a estimativa conservadora pode chegar a 17 mil quilômetros quadrados.

As diretrizes propõem que a utilização do espaço subterrâneo deve estar em conformidade com a fase de desenvolvimento da cidade, a localização e a disposição espacial. O interesse público deve ser priorizado no desenvolvimento e utilização do espaço subterrâneo, reforçando os requisitos de segurança e resiliência do espaço subterrâneo urbano, atendendo às necessidades da população e integrando a defesa civil e a vida cotidiana.

As orientações sugerem ainda que cada local considere a capacidade de carga do espaço subterrâneo, os impactos de desastres, as condições geológicas e hidrológicas, bem como as condições culturais e histórica. No planejamento geral do espaço territorial, as cidades devem apresentar metas de desenvolvimento do espaço subterrâneo, requisitos de resistência a terremotos, diretrizes de disposição, áreas prioritárias e requisitos de controle e coordenação.

O governo deve intensificar a orientação, otimizar as políticas de incentivo e apoio, e enfatizar o papel do mercado na alocação de recursos, guiando os agentes econômicos a participar do desenvolvimento e utilização do espaço subterrâneo. Regiões privilegiadas, aglomerados urbanos e áreas de migração líquida de população devem receber incentivo prioritário.

Desenvolvimento misto

A China deve explorar a utilização mista do espaço acima e abaixo do solo de suas cidades. O país deve considerar a disposição de projetos de infraestrutura básica, como transporte ferroviário, e incentivar a construção de instalações públicas de estacionamento subterrâneo em áreas verdes, praças e terminais de transporte público, desde que atendam aos padrões de segurança e requisitos de planejamento de transporte integrado. Segundo o documento, a disposição razoável de projetos comerciais, de armazenamento e logística deve ser incentivada, enquanto a disposição de projetos residenciais, escolares, de creches e de cuidados para idosos deve ser proibida.

Resultados notáveis

Nos últimos anos, algumas cidades chinesas têm obtido resultados positivos na promoção do desenvolvimento e utilização do espaço subterrâneo. Em Jingdezhen, na província de Jiangxi, as linhas de serviços públicos, como eletricidade, comunicação, rádio e televisão, abastecimento de água, drenagem, aquecimento e gás, já foram integradas em um corredor subterrâneo de 32,32 quilômetros de extensão.

No distrito de Shijingshan, em Pequim, está sendo explorado um caminho de desenvolvimento urbano que integra o espaço acima e abaixo do solo, construindo um sistema de espaço subterrâneo urbano multidimensional. O distrito também desenvolveu instalações de estacionamento público subterrâneo em áreas de renovação urbana para resolver o problema da falta de vagas em áreas residenciais antigas.

Para novos espaços subterrâneos, ele estabeleceu requisitos para que a disposição do espaço comercial subterrâneo esteja em harmonia com a configuração comercial da região e as tendências de desenvolvimento. Um exemplo disso é o projeto do estacionamento subterrâneo do Palette Garden, que adicionou 1.660 vagas de estacionamento.

Fonte: chinanews.com