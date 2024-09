Minério de terras raras se expande na China

A empresa chinesa, China Rare Earth Group Co. Ltd., anunciou avanços na exploração mineral de terras raras, na área da Prefeitura Autônoma Yi de Liangshan, no sudoeste da província de Sichuan. O grupo projeta um aumento de 4,96 milhões de toneladas na produção de óxidos de terras raras.

A estatal planeja acelerar o estabelecimento de um novo quadro de segurança para o desenvolvimento dos recursos de terras raras da China e criar uma base estratégica no setor.

As terras raras, compostas por 17 elementos, são amplamente utilizadas nos setores aeroespacial, de materiais especiais, metalurgia, energia e agricultura.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: Yicai Global