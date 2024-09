O boom dos mirtilos no Peru: uma revolução agrícola que transformou o mercado global

O cultivo de mirtilos no Peru tornou-se uma verdadeira revolução no mercado agrícola em apenas uma década. No início da colheita deste ano, o entusiasmo dos agricultores como Ivan Jauregui é palpável. Em uma fazenda a 100 quilômetros ao norte de Lima, trabalhadores colhem cuidadosamente os frutos que logo serão embalados e enviados para exportação. Esse crescimento impressionante colocou o Peru no topo da lista dos maiores exportadores de mirtilos do mundo, com resultados que superaram todas as expectativas iniciais. A reportagem é da The Economist.

A história do sucesso dos mirtilos no Peru começou há pouco mais de uma década. Inspirados pelo sucesso dos agricultores chilenos, que lucravam com a exportação da fruta para os Estados Unidos durante a entressafra, produtores peruanos viram uma oportunidade no mercado global. O que começou como uma aposta se transformou em uma das histórias de maior crescimento do setor agrícola. Em 2013, as exportações de mirtilos do Peru geraram cerca de US$ 17 milhões (R$ 93,5 milhões). Em 2022, esse número saltou para US$ 1,7 bilhão (R$ 9,35 bilhões), fazendo do Peru o maior exportador mundial da fruta fresca.

A chave para o sucesso

Grande parte do sucesso do Peru no cultivo de mirtilos está relacionado à introdução de novas variedades da planta. Historicamente, o mirtilo era cultivado em regiões de invernos frios, mas o Peru aproveitou variedades de "baixa necessidade de frio", desenvolvidas nos Estados Unidos, que se adaptam bem ao clima costeiro peruano. Em 2022, a produção média por hectare em fazendas peruanas foi quase o dobro da média global, de acordo com a International Blueberry Organisation. Enquanto a média mundial é de nove toneladas por hectare, os agricultores peruanos conseguem produzir cerca de 17 toneladas.

Além disso, o Peru também se beneficiou de políticas públicas que impulsionaram o setor agrícola como um todo. Projetos de irrigação de grande escala e incentivos fiscais ajudaram a transformar a costa desértica do país em áreas férteis para o cultivo de diversas culturas. Entre 2000 e 2023, as exportações agrícolas peruanas cresceram 16 vezes, alcançando US$ 10,5 bilhões (R$ 57,75 bilhões). No entanto, os mirtilos continuam sendo a cultura mais lucrativa do país.

Crescimento sustentável e desafios

Com o aumento do consumo mundial de mirtilos, o Peru está de olho em novos mercados. A China, apesar de ser uma grande produtora de mirtilos, representa uma oportunidade significativa para os exportadores peruanos. Além disso, existe a possibilidade de expandir o cultivo em áreas que ainda não foram exploradas, desde que haja investimentos em infraestrutura de irrigação.

No entanto, o setor enfrenta desafios, especialmente em relação às mudanças climáticas. Em 2022, eventos climáticos extremos afetaram a produção de mirtilos no Peru, mas o aumento dos preços globais compensou parte das perdas.

Agricultores e especialistas estão trabalhando para identificar variedades de mirtilos mais resistentes às novas condições climáticas. Além disso, a concorrência de outros países, como Colômbia e Marrocos, está crescendo, o que exige que o Peru continue inovando para manter sua posição de liderança no mercado global.

O setor agrícola peruano, liderado pelos mirtilos, continua a crescer em ritmo acelerado. A combinação de inovação, políticas favoráveis e o aumento da demanda global colocam o Peru em uma posição vantajosa para expandir ainda mais sua participação no mercado internacional. Contudo, os produtores peruanos precisarão se adaptar rapidamente às mudanças climáticas e à crescente concorrência internacional para garantir que o boom dos mirtilos continue gerando lucros para o país nos próximos anos.