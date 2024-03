Pequim perde posto de cidade com mais bilionários da Ásia, segundo site; veja ranking

Ao superar a própria capital Nova Delhi, Mumbai passou a ser considerada a capital financeira da Índia e destronou Pequim, a gigante chinesa. Os dados foram apresentados, nesta terça-feira, em um relatório da Hurun Report Inc, companhia sediada em Xangai e considerada a 'Forbes chinesa'.

Com a entrada de novos 84 pessoas na lista das mais ricas do mundo em 2024, Mumbai se consagra como a cidade com maior número de bilionários da Ásia.

"Mumbai ultrapassou Pequim e tornou-se a cidade asiática dos multimilionários e a terceira cidade mais rica do mundo. A Índia acrescentou 84 bilionários, quase o dobro do número de bilionários do Reino Unido", de acordo com o Hurun Report Inc.

Assim, a metrópole indiana tornou-se a capital com o maior crescimento de bilionários no mundo, enquanto a capital do país estreou no top 10 da classificação.

Os mais bilionários da Ásia

À frente dos demais, Mukesh Ambani e sua família ocupam o título de 'pessoa mais rica da Ásia', com fortuna estimada em R$ 572 bilhões. Ele é o pai de Anant Ambani, jovem que ficou famoso na internet por festa de pré-casamento com show privativo de Rihanna.

Parte do sucesso recente de Ambani mora na fusão de seu conglomerado, Reliance Industries, com a Walt Disney, que somou 8,5 bilhões dólares e foi uma das transações mais importantes do ano. Com a negociação, a empresa indiana terá participação de 63%, enquanto a Disney ficou com 37%.

Nascido no Iêmen, Mukesh tem formação em engenharia química pela Universidade de Mumbai, além de um mestrado inconcluso em administração de empresas por Stanford. Em 1981, Mukesh integrou o quadro da empresa familiar Reliance Industries Limited (RIL), que foi fundada em 1966 por seu pai, enquanto fabricante têxtil.