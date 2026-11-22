A captura de Fausto Isidro Meza Flores, um dos principais líderes do Cartel de Sinaloa, foi resultado de uma operação que combinou tecnologia de vigilância, interceptação de comunicações e cooperação entre México e Estados Unidos, analisou a reportagem de Steve Fisher, Paulina Villegas e Alan Feuer, com colaboração de Eric Schmitt, do The New York Times.

Conhecido como El Chapo Isidro, o narcotraficante foi localizado após semanas de monitoramento conduzido por autoridades dos dois países e acabou preso na sexta-feira, em uma ação que desencadeou intensos confrontos armados no estado de Sinaloa.

A operação, segundo a reportagem, contou com informações de inteligência compartilhadas pelos americanos, monitoramento de drones e análise de mensagens trocadas entre o criminoso e familiares. Meza Flores era considerado um dos homens mais perigosos do México por autoridades americanas e estava na lista dos mais procurados pelo FBI. Os Estados Unidos ofereciam uma recompensa de até US$ 5 milhões por informações que levassem à sua captura.

Drones e mensagens ajudaram a localizar o narcotraficante

A investigação envolveu o acompanhamento dos hábitos e deslocamentos de Meza Flores. Analistas militares mexicanos reconstruíram sua rotina a partir da interceptação de comunicações e de imagens transmitidas em tempo real por drones.

Uma das principais pistas veio de mensagens de texto trocadas pelo narcotraficante com a mãe, a esposa e a irmã. A partir dessas conversas, os investigadores conseguiram identificar festas e encontros que ele planejava frequentar, segundo um funcionário envolvido na operação.

Na sexta-feira, as forças especiais mexicanas chegaram a uma residência em Guasave, cidade de Sinaloa, depois de rastrear comunicações telefônicas e de rádio, além de utilizar a vigilância aérea. Os analistas identificaram que Meza Flores estava no imóvel por características como a voz, o porte físico e a maneira de caminhar, contou o The New York Times.

Os Estados Unidos também contribuíram com o trabalho de inteligência. Uma força-tarefa militar baseada no Arizona, subordinada ao Comando Norte americano, encaminhou informações para a operação conjunta, de acordo com um funcionário das Forças Armadas dos EUA.

Operação teve ataques simultâneos para distrair o cartel

A captura exigia mais do que localizar o esconderijo. Guasave era um dos redutos do grupo criminoso, que há décadas enfrentava as forças de segurança mexicanas na região. Para reduzir os riscos durante a entrada no município, as autoridades organizaram operações paralelas para desviar a atenção dos integrantes do cartel.

Uma dessas ações ocorreu em Los Mochis, outra cidade de Sinaloa, localizada a noroeste de Guasave. Enquanto as forças de segurança atuavam na região, mais de 20 militares infiltrados da Força Especial Conjunta, unidade de elite do Exército mexicano, entraram na cidade para executar a prisão.

A invasão da residência foi acompanhada por uma operação de cobertura. Dezenas de soldados avançaram para proteger a equipe principal, enquanto dois helicópteros Black Hawk do Exército atacaram homens armados do cartel. Os criminosos responderam aos disparos com armas de calibre .50 instaladas em caminhonetes blindadas.

O confronto foi registrado em vídeos que circularam nas redes sociais, publicados por moradores de Guasave. Depois da captura, dois helicópteros militares sobrevoaram a residência e seguiram em direção a Los Mochis para criar outra distração. Uma terceira aeronave permaneceu na região, dando suporte ao combate.

Em meio aos disparos, as forças especiais retiraram Meza Flores em um veículo blindado e conseguiram levá-lo para fora de Guasave. O narcotraficante chegou à Cidade do México às 5h20 de sábado, em uma aeronave militar de transporte, informou o Ministério da Defesa Nacional mexicano.

Confronto deixou militares mortos e integrantes do cartel presos

De acordo com o governo mexicano, sete pessoas suspeitas de integrar o cartel morreram durante a operação e outras oito foram presas. Entre os detidos estão integrantes considerados importantes na estrutura da organização criminosa.

Um deles é primo de Meza Flores, apontado pelas autoridades como seu segundo no comando. Outro é um cunhado do narcotraficante, identificado como responsável pelas operações financeiras do grupo.

Quatro militares mexicanos também morreram durante a ação. Até a divulgação das informações, as autoridades não haviam registrado vítimas civis.

Após a chegada de Meza Flores à capital mexicana, os Estados Unidos passaram a detalhar publicamente sua participação na operação. O embaixador americano no México, Ronald Johnson, afirmou nas redes sociais que o intercâmbio de informações estratégicas contribuiu para a prisão.

O Departamento de Segurança Interna dos EUA informou que a captura foi resultado da coordenação entre o próprio órgão, o FBI e as autoridades mexicanas. Em comunicado no qual o The New York Times teve acesso, classificou a prisão como um golpe contra uma das redes criminosas mais poderosas do México.

A Administração de Combate às Drogas dos Estados Unidos (DEA, na sigla em inglês) também comemorou o resultado. O diretor da agência, Terry Cole, afirmou que a operação demonstrou a importância da cooperação internacional e do compartilhamento de informações para combater organizações criminosas transnacionais.

Meza Flores responde a acusações federais nos Estados Unidos de narcoterrorismo, fornecimento de apoio material ao terrorismo e participação em uma organização criminosa continuada. Se condenado, poderá enfrentar prisão perpétua ou pena de morte.

Prisão pode ampliar disputa interna pelo controle do cartel

A captura representa mais um movimento das autoridades mexicanas para enfraquecer as organizações criminosas que atuam no país. Nos últimos anos, o governo intensificou as ações contra o Cartel de Sinaloa, matou o principal líder do Cartel Jalisco Nova Geração e ampliou os esforços de combate ao tráfico de drogas. Segundo as autoridades, as medidas contribuíram para reduzir as apreensões de fentanil na fronteira americana.

O efeito da prisão sobre a estrutura do grupo, porém, ainda é incerto. A experiência de outras operações mostra que a retirada de grandes líderes não necessariamente interrompe as atividades do tráfico. Em alguns casos, a ausência de um comando centralizado abre espaço para disputas entre integrantes que buscam assumir o controle da organização.

O Cartel de Sinaloa já atravessava um período de conflitos internos. Para Eduardo Zerón, ex-integrante da área de segurança nacional do México, a prisão de Meza Flores pode intensificar a disputa territorial e prolongar a violência na região.

"Capturar ou matar um chefão raramente desmantela a organização e quase sempre aumenta a violência no curto prazo", afirmou ao jornal.

Segundo ele, esses líderes mantêm uma estrutura formada por diferentes células criminosas, parceiros e acordos com autoridades locais. Quando são retirados do comando, integrantes de escalões intermediários passam a disputar o poder, enquanto antigos aliados reavaliam suas posições e grupos rivais tentam avançar sobre os territórios.

Um dos possíveis beneficiados pelo novo cenário é o grupo Los Chapitos, facção rival de La Mayiza na disputa pelo controle do Cartel de Sinaloa. A avaliação de Zerón é que La Mayiza perdeu seu principal aliado em um momento de fragilidade, o que pode abrir espaço para que os adversários recuperem território.

Moradores enfrentaram horas de violência em Sinaloa

A operação também deixou marcas entre os moradores da região. Para quem vive em Sinaloa, a sequência de disparos e a movimentação de homens armados nas ruas remeteram a outros episódios de violência provocados pela disputa entre cartéis.

A advogada Lilia Angelica Madueño caminhava pela rua quando ouviu os primeiros tiros. Ela se jogou no chão e viu comboios de criminosos fortemente armados atravessarem a região em veículos blindados.

Madueño passou horas abrigada com uma amiga em um spa de Guasave, enquanto helicópteros sobrevoavam a cidade e os disparos continuavam. A advogada já havia presenciado episódios semelhantes, como o cerco promovido pelo cartel em 2019 a Culiacán, capital de Sinaloa. Na ocasião, as autoridades mexicanas tiveram de libertar o filho de outro narcotraficante poucas horas depois de prendê-lo.

"Foi horrível. Sabíamos que isso poderia acontecer porque essa pessoa vive aqui há anos, mas nunca é possível estar realmente preparado para algo assim", afirmou ao The New York Times.