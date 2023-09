China tem mais de 3.500 quilômetros de estradas inteligentes; saiba como funciona

O Ministério dos Transportes acelerou a construção de novas infraestruturas na área de transporte e promoveu a transformação digital e a atualização inteligente da infraestrutura. Até o momento, a China já tem mais de 3.500 quilômetros de rodovias que foram submetidas à atualização e a transformação inteligentes.

No momento, a seção Hebei da rodovia de alta velocidade Pequim-Xiongan, a rodovia de alta velocidade Xangai-Hangzhou-Ningbo, a linha dupla da cidade de volta redonda de Hangzhou, a rodovia de alta velocidade Chengyi e várias rodovias inteligentes foram concluídas e já estão em operação. A rodovia inteligente é um novo tipo de rodovia que capacita as instalações por meio da moderna tecnologia da informação e digitalização, com a rede e a inteligência empregados durante o processo de construção, focados em gerenciamento, manutenção, operação e serviço.

Chen Kun, vice-diretor do Instituto de Planejamento e Pesquisa de Informações do Ministério dos Transportes: a nova infraestrutura de transporte será a combinação de infraestrutura de transporte digital, equipamento de transporte inteligente e sistema de serviço de transporte em rede, que muda o modo de operação, melhora muito a eficiência da alocação de recursos e o nível dos serviços de transporte, além de promover o desenvolvimento de aglomerações do setor digital.

Entende-se que a construção de transportes da China está se integrando ativamente às novas tecnologias digitais, e a infraestrutura de informações, como serviços via satélite Beidou e rede 5G, está aprofundando sua aplicação. Os dados mostram que, no momento, a taxa de cobertura do mapa eletrônico de rotas das hidrovias de alto nível da China é superior a 70%, mais de 20 terminais automatizados de contêineres foram construídos e estão em construção, mais de 10 milhões de veículos de transporte rodoviário e de passageiros urbanos foram instalados e usaram tecnologias de navegação e rastreamento via sistema de satélite Beidou, e a taxa de aplicação do sistema Beidou em áreas importantes é superior a 95%. A qualidade dos serviços de viagem continua a melhorar, e a eficácia da supervisão e monitoramento digital do setor está surgindo gradualmente.