Isenção de visto para turistas chineses faz busca relacionada à Tailândia aumentar 800%

A Tailândia decidiu isentar turistas chineses de visto para o país pelo período de cinco meses. A decisão foi publicada em 13 de setembro. Meia hora após o anúncio, pesquisas relacionadas à Tailândia na plataforma Ctrip aumentaram 800% em relação ao mês imediatamente anterior.

Como o Festival do Meio do Outono foi seguido pelo feriado do Dia Nacional, as pesquisas e reservas de produtos de viagem relacionados à Tailândia nas principais plataformas de viagem dispararam assim que a política de isenção de visto foi anunciada.

O tópico “viagem sem visto para a Tailândia para turistas chineses” também ficou no topo da lista de assuntos mais procurados da Ctrip. A Ctrip disse que dentro de cinco meses da política de isenção de visto, planeja investir 100 milhões de yuans em subsídios de preços e outras concessões para usuários que reservarem hotéis na Tailândia.

A liberação da política de isenção de visto, chegou a levar também muitos turistas quem não fizeram planos para o feriado do Dia Nacional, a considerar a Tailândia como o seu destino de turismo, sendo que com menos pessoas, belas paisagens e a possibilidade de relaxar, a ilha de nicho é a primeira escolha entre as pessoas mais jovens, as buscas de destinos como Koh Samui aumentou 116%, seguido por Krabi e Koh Samui.

Dados públicos mostram que o turismo contribui com 18% do PIB da Tailândia. Este ano, afetado pelas exportações e pelas perspectivas para o setor de turismo, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Tailândia rebaixou a taxa de crescimento do PIB da Tailândia este ano, que deverá ser reduzida da taxa de crescimento prevista anteriormente de 2,7% a 3,7% para 2,5% a 3,0%.

Os dados oficiais da Tailândia mostram que, até 27 de agosto deste ano, um total de 17,6 milhões de turistas estrangeiros entraram na Tailândia. Os cinco principais países com o maior número de visitantes na Tailândia são Malásia (2,797 milhões), China (2,182 milhões), Coreia do Sul (1,046 milhão), Índia (1,007 milhão) e Rússia (915.000).

O Instituto de Pesquisa de Turismo da China divulgou recentemente o Relatório de Big Data de Turismo com Destinos no Exterior do Primeiro Semestre de 2023, que mostra os destinos de turismo no exterior receberam um total de 40,37 milhões de turistas da China continental no primeiro semestre do ano, sendo que 93,95% dos turistas estavam concentrados na região asiática.