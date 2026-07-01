China tem maior número de consumidores de eletricidade do mundo

A China encerrou 2025 com 783,67 milhões de consumidores de eletricidade, o maior volume global, segundo dados divulgados pela Administração Nacional de Energia em reunião realizada em 30 de junho, com base no “Relatório de Desenvolvimento do Fornecimento de Energia da China (2026).

O documento aponta ainda que o país ampliou os investimentos na rede elétrica, que somaram 639,5 bilhões de yuans em 2025. Desse total, 321,8 bilhões de yuans foram destinados às redes de distribuição de até 110 kV, que concentram mais da metade dos aportes. O governo acelerou a modernização do sistema elétrico, com integração entre rede principal, distribuição e microrredes inteligentes, além de reforço de infraestrutura em áreas rurais e remotas.

O número de empresas licenciadas para fornecimento de energia chegou a 2.889 no país até o fim de 2025. A estrutura segue concentrada: cerca de 70% estão vinculadas à State Grid Corporation of China, 13% à China Southern Power Grid, 8% à Inner Mongolia Power Group e outras operadoras locais, enquanto 9% correspondem a distribuidoras independentes. O sistema conta ainda com cerca de 20 mil subestações, 99 mil pontos de atendimento e 565 mil profissionais do setor.

Na área de mobilidade elétrica, o país superou 20 milhões de pontos de recarga para veículos elétricos. Em 19 províncias, entre elas Shandong, Hunan e Yunnan, todos os municípios já contam com cobertura completa. Ao longo do ano, foram realizadas 210 mil conexões de recarga com modelo de “rastreabilidade zero”, o que reduziu custos e evitou investimentos superiores a 400 milhões de yuans, além de ampliar o atendimento para mais de 70 mil comunidades residenciais.