China solicita proteção a seus cidadãos após escalada do conflito entre Irã e Israel

O Ministério das Relações Exteriores da China informou, em coletiva no último dia 17, que ativou medidas de emergência para proteger seus cidadãos no Irã e em Israel, após a escalada do conflito entre os dois países.

O porta-voz Guo Jiakun afirmou que o governo chinês solicitou às autoridades iranianas e israelenses que garantam a segurança dos cidadãos e das instituições chinesas.

Além disso, embaixadas e consulados na região ativaram mecanismos de proteção consular, emitiram alertas e mantêm contato constante com os chineses no local para orientá-los sobre segurança e procedimentos de emergência.

Evacuação de cidadãos chineses

Guo também informou que parte dos cidadãos chineses já foi evacuada com segurança para países vizinhos. O governo mantém cooperação com órgãos competentes para acelerar a evacuação dos demais cidadãos.

Os cidadãos chineses no Irã e em Israel devem entrar em contato com as embaixadas ou consulados da China ou ligar para a linha direta de proteção consular pelo número 12308.