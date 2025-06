Ataques de Israel tiveram 'impacto direto' na maior usina nuclear do Irã, diz ONU

Na madrugada desta terça, a imprensa iraniana informou que explosões foram registradas na capital Teerã. Bombardeios também foram reportados em Natanz, a cerca de 320 km da capital. Com a escalada de tensões, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, antecipou sua saída da cúpula do G7 no Canadá e decidiu voltar para Washington. Ele fez ameaças indiretas ao líder supremo do Irã, Ali Khamenei, e reforçou a presença militar dos EUA no Oriente Médio.