Conflito Israel x Irã mexe com o agro brasileiro e deixa produtores em alerta para a safra 2025/26

A escalada do conflito entre Israel e o Irã começa a refletir no agro brasileiro, especialmente no mercado de fertilizantes. Com a produção de ureia paralisada — já que o Irã é um dos principais produtores desse fertilizante — o impacto no abastecimento global coloca os agricultores brasileiros em alerta para a safra 2025/2026, que começa em 1º de julho.

No Brasil, a ureia é um dos principais insumos utilizados no plantio do milho, uma das commodities mais importantes do país, ao lado da soja. O Brasil importa 85% dos fertilizantes que utiliza, sendo que, em 2024, o Irã foi responsável por 17% das importações brasileiras, o que torna o setor vulnerável a choques externos.

Um relatório da StoneX, divulgado na segunda-feira, 16, revela que as notícias sobre o conflito impulsionaram os preços futuros da ureia nos Estados Unidos, no Oriente Médio e no Brasil, refletindo a percepção do mercado de que o evento representa um fator de alta.

Segundo a consultoria de commodities Argus, o preço da ureia granulada no Brasil estava, em média, US$ 398 por tonelada na quinta-feira passada, 12, quando o mercado de fertilizantes apresentava baixa liquidez, ou seja, poucos negócios estavam sendo realizados.

Esse cenário ocorreu porque os compradores aguardavam os resultados de um leilão na Índia. O país asiático é um dos principais compradores do insumo.

No entanto, o leilão e o mercado de fertilizantes ficaram em segundo plano devido ao aumento das tensões no Oriente Médio. Nesse cenário, o preço da ureia atingiu US$ 430 por tonelada na sexta-feira, 13. Já na segunda, 16, o preço médio alcançou US$ 435 por tonelada, conforme registrado pela consultoria Argus.

"Essa alta foi influenciada não apenas pela situação política no Oriente Médio, mas também pela valorização do mercado de futuros, com a ausência de muitos participantes no mercado físico, ou seja, aqueles que compram e vendem o produto diretamente", afirma a Argus.

Queda no mercado global

Para Tomás Pernías, especialista da StoneX, embora não haja danos diretos nas plantas de produção de fertilizantes no Irã e em Israel, a guerra já gerou uma redução significativa na oferta de ureia no mercado global.

"O Egito, que depende do gás israelense para a produção de fertilizantes, paralisou parte de sua produção, enquanto o Irã, também grande produtor de ureia, diminuiu a oferta devido aos riscos do conflito", diz. De janeiro até a última quinta-feira, os preços da ureia já subiram cerca de 9%.

Em 2024, os preços da ureia subiram 11%. A escassez de oferta, agravada pela ausência de fornecimento da China — principal produtor global do fertilizante — e pela crescente demanda de países como a Índia, torna o cenário ainda mais incerto.

Além disso, mesmo com a proximidade do início da safra, muitos produtores não garantiram seus fertilizantes. Os mais preparados, diz Pernías, podem antecipar a compra de fertilizantes até um ano antes, quando as relações de troca são favoráveis. Já outros podem deixar a decisão para a última hora.

"A maior parte do consumo e das entregas de fertilizantes ocorre no segundo semestre no Brasil. Portanto, podemos afirmar que, sim, haverá um aumento no consumo nos próximos meses, especialmente com a aproximação da safra", afirma o especialista.

A produção brasileira de milho, que depende na maioria da ureia para garantir a qualidade e o rendimento das lavouras, deve enfrentar custos mais elevados, pressionando ainda mais as margens dos produtores, já pressionadas desde a safra 2022/2023.

Os temores são de que com a escalada do conflito, justamente na chegada da próxima temporada, ocorra um efeito cascata sobre os preços dos alimentos, pressionando ainda mais a inflação.

Preços do petróleo e diesel