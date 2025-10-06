China resgata 350 excursionistas após tempestade de neve perto do Everest

Ao menos 350 pessoas que faziam uma trilha no Tibete foram retiradas “sãs e salvas” depois que uma tempestade de neve atingiu os arredores do monte Everest, informaram nesta segunda-feira os veículos de comunicação estatais da China.

Os montanhistas foram levados para a vila de Qudang, na cidade tibetana de Shigatse, onde estão em “bom estado de saúde” e foram “devidamente acomodados”, informou a rede de televisão estatal CCTV.

As autoridades conseguiram entrar em contato com os mais de 200 caminhantes que ainda permaneciam na trilha, que chegarão de forma escalonada ao mesmo ponto de encontro sob a orientação e assistência das equipes de resgate mobilizadas pelo comitê do condado de Tingri e pelo governo local, informou a TV.

De acordo com as últimas informações disponíveis, atualmente há suprimentos suficientes na região da trilha e “todas as pessoas estão em segurança”.

A tempestade surpreendeu na noite de 4 de outubro centenas de excursionistas no vale de Gama, localizado a uma altitude média de 4,2 mil metros acima do nível do mar e que leva ao lado oriental Kangshung do Everest.

As autoridades locais disseram que, devido às intensas nevascas, algumas estradas dentro dos principais pontos turísticos do condado de Tingri - incluindo a região do monte Everest, o vale Rongxia, o vale Gama e o monte Cho Oyu - apresentam acúmulos de neve e gelo, além de baixa visibilidade.

Para garantir a segurança dos visitantes, o governo local optou por fechar temporariamente esses locais e suspender as atividades ao público.

Os departamentos competentes estão trabalhando “intensamente” na reabertura das rodovias e nas tarefas de inspeção de segurança, ao mesmo tempo em que pedem aos turistas para seguirem os avisos meteorológicos e comunicados oficiais e a planejarem suas viagens de “forma prudente”, noticiou a CCTV.

A temporada de setembro e outubro costuma ser uma das mais favoráveis para visitar esta região, já que a escassez de chuvas permite apreciar as paisagens do Everest e de outras cadeias montanhosas próximas.

O incidente ocorre em plena “Semana Dourada”, um período de férias de oito dias pelo Dia Nacional da China, que impulsionou um aumento notável do turismo interno.