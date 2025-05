Secretário do Tesouro dos EUA diz que negociações comerciais com a China estão 'estagnadas'

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou na quinta-feira, 29, que as negociações comerciais com a China estão "um pouco estagnadas" e sugeriu que o presidente Donald Trump e seu homólogo chinês, Xi Jinping, terão que intervir.

As duas maiores economias do mundo concordaram neste mês em suspender suas tarifas recíprocas por 90 dias, uma trégua surpreendente na acirrada guerra comercial, alcançada após conversas entre altos funcionários na Suíça.

- Eu diria que estão um pouco estagnadas - declarou Bessent à emissora Fox News ao ser questionado sobre o andamento das negociações com Pequim.

- Acredito que teremos mais conversas com eles nas próximas semanas e acho que, em algum momento, pode haver uma ligação entre o presidente e o líder do Partido (Comunista da China), Xi - acrescentou.

Segundo os termos da trégua firmada em 12 de maio, Washington concordou em reduzir temporariamente as tarifas sobre importações chinesas de 145% para 30%, enquanto Pequim concordou em baixar suas tarifas de 125% para 10%.

- Acredito que, dada a magnitude das negociações e sua complexidade, será necessário que ambos os líderes intervenham - afirmou Bessent.

- Eles têm um relacionamento muito bom e tenho certeza de que os chineses se sentarão à mesa quando o presidente Trump apresentar suas preferências - completou.