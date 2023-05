China planeja construir Estação Internacional de Pesquisa Lunar até 2040

No dia 25 de abril, Wu Weiren, designer-chefe do Programa de Exploração Lunar Chinês e diretor do Laboratório de Exploração Espacial Profundo, fez um discurso em um evento temático do Dia do Espaço da China, no qual ele apresentou o plano de construção da China para a Estação Internacional de Pesquisa Lunar.

Até 2040, um modelo maduro será construído para realizar a exploração do ambiente espacial e experimentos científicos do Sol, da Terra e da Lua, e uma constelação abrangente chamada de “Magpie Bridge” será construída para servir como pouso tripulado na lua e exploração profunda do espaço, como Marte e Vênus.

Uma estação de pesquisa lunar aplicada será construída, que será gradualmente atualizada de uma estação de experimentação científica para uma base lunar prática e multifuncional.

Estação Internacional

A Estação Internacional de Pesquisa Lunar é uma instalação científica experimental abrangente construída em conjunto pela China e muitos países, que operará autonomamente na superfície e órbita lunar por um longo tempo, com participação humana de curto prazo, e pode ser expandida e mantida.

No discurso, Wu disse que o plano da China para a Estação Internacional de Pesquisa Lunar será implementado passo a passo em três estágios, e o país planeja construir um modelo básico até 2028 para realizar a exploração ambiental lunar e a verificação de teste de utilização de recursos.

Missão à Lua

Além disso, Wu disse que a missão Chang’e-6 será lançada por volta de 2024, e a missão de retorno de amostras da lua será implementada.

A missão Chang’e-7 será lançada por volta de 2026 para realizar uma investigação detalhada do ambiente e dos recursos do Polo Sul da Lua. A missão Chang’e-8 será lançada por volta de 2028 para realizar a verificação experimental da utilização de recursos lunares e construir o tipo básico de estação de pesquisa lunar.

No evento, a Administração Espacial Nacional da China e a Organização de Cooperação Espacial da Ásia-Pacífico assinaram uma declaração conjunta sobre a cooperação da Estação Internacional de Pesquisa Lunar.

Segundo a declaração, os dois lados realizarão cooperação ampla e aprofundada na demonstração, implementação de projeto, operação e aplicação da Estação Internacional de Pesquisa Lunar.

Tradução: Mei Zhen Li

Fonte: ST DAILY