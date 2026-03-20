China inicia projeto de gás com reservas bilionárias e uso de tecnologia inteligente

A perfuração do primeiro poço do bloco de petróleo e gás de Pingshan, na província de Sichuan, começou em 20 de março. O projeto, liderado pelo Grupo de Investimento em Recursos Naturais de Sichuan, prevê iniciar a produção ainda este ano e atingir capacidade anual de 1,5 bilhão de metros cúbicos até 2033.

O bloco de Pingshan ocupa uma área de 594,24 km² e abrange regiões das cidades de Leshan e Yibin. A área concentra recursos não convencionais, com destaque para o gás de xisto. As reservas estimadas somam cerca de 329,9 bilhões de metros cúbicos, o que sustenta o plano de expansão da produção de gás natural na região de Sichuan-Chongqing.

Além disso, o projeto integra a estratégia local de ampliar a oferta de energia e consolidar uma base de produção em larga escala. A iniciativa também marca o avanço de empresas estatais provinciais na exploração de petróleo e gás, com participação direta em operações antes concentradas em grandes companhias nacionais.

O modelo adotado combina cooperação entre empresas centrais e locais, com divisão de recursos e operações. Nesse contexto, o projeto testa um sistema de exploração baseado em tecnologias digitais. A proposta inclui avaliação geológica assistida por sistemas inteligentes, planejamento de desenvolvimento, gestão de perfuração e monitoramento de segurança.

O bloco foi adquirido em dezembro de 2025 pela Sichuan Nengtou Oil and Gas Exploration and Development, subsidiária do grupo provincial, por 1,55 bilhão de yuans. Desde então, a empresa conduz a implementação de um modelo operacional com foco em automação e padronização das atividades de exploração.