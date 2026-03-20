China registra mais de 33 bilhões de encomendas no 1º bimestre de 2026

O setor postal da China registrou mais de 33 bilhões de encomendas entre janeiro e fevereiro, segundo dados da Administração Estatal de Correios. O volume total chegou a 33,14 bilhões de itens, o que representa crescimento de 5,6% em relação ao mesmo período do ano anterior e indica expansão contínua do mercado de entregas.

Desse total, o segmento de encomendas expressas respondeu por 30,49 bilhões de itens, com alta de 7,1%. Os números mais recentes mostram que o avanço do comércio e da logística mantém o setor em crescimento no início do ano.

O aumento do consumo durante os feriados e as compras relacionadas ao Ano Novo impulsionaram a demanda por entregas. Nesse contexto, cresceram os envios de produtos frescos, como carnes, frutos do mar e frutas, além de eletrônicos. Para atender ao aumento no transporte de perecíveis, empresas de logística ampliaram o uso de caixas recicláveis e reforçaram a operação da cadeia de frio.

Ao mesmo tempo, aeroportos e estações de trem de alta velocidade passaram a oferecer serviços de armazenamento no modelo “balcão + armários inteligentes”. A medida permite o depósito temporário de bagagens e facilita o envio de encomendas por passageiros, o que amplia a integração entre transporte e logística.

Além disso, o setor investe na expansão da infraestrutura. Em Tianshui, na província de Gansu, um centro de triagem de um parque logístico entrou em operação experimental após a fase de testes e deve iniciar atividades completas em maio. A estrutura tende a reduzir custos logísticos e aumentar a eficiência nas cidades do oeste da China.

Segundo Liu Jiang, do Centro de Pesquisa para o Desenvolvimento da Administração Estatal de Correios, o setor avança na modernização dos serviços, amplia a cobertura da rede logística e melhora o acesso da população. Com isso, mantém crescimento consistente e reforça o papel na expansão do consumo e na circulação econômica.