China e EUA suspendem tarifas de setor naval e Pequim pede ambiente 'justo'

Países suspendem medidas por 12 meses e iniciam fase de consultas com foco em concorrência leal

Estela Marconi
Repórter

Publicado em 11 de novembro de 2025 às 07h13.

A China e os Estados Unidos suspenderam por 12 meses as tarifas recíprocas dos setores de transporte marítimo, logística e construção naval.

A decisão foi confirmada nesta terça-feira, 11, por meio de comunicado do Ministério do Comércio da China. Segundo nota, a suspensão é considerada uma medida que “adiciona certeza e estabilidade” não apenas às relações bilaterais, mas também à economia global.

O governo chinês falou sobre o interesse de Pequim em manter consultas econômicas com base no respeito mútuo e na igualdade de condições.

No comunicado, a China pediu cooperação dos EUA para manter um ambiente "justo e estável" no setor naval.

Suspensões e compromissos mútuos

O anúncio faz parte de uma série de medidas que compõem uma trégua econômica anunciadas no início de novembro. Os EUA se comprometeram a suspender a aplicação das medidas da Seção 301 — base legal para retaliações comerciais — sobre os setores chineses mencionados. Em contrapartida, Pequim também suspenderá, pelo mesmo período, as taxas portuárias recíprocas impostas em outubro.

O governo chinês classificou o recuo como uma “ação importante” e disposição dos dois países em cumprir os compromissos firmados.

Além do alívio nas tarifas, o pacote de trégua prevê ainda a redução de tarifas médias americanas sobre produtos chineses, maior flexibilidade nos controles de exportação de terras raras e a retomada do comércio agrícola bilateral, que vinha sendo gradualmente interrompido desde o agravamento da guerra comercial.

 

Acompanhe tudo sobre:ChinaEstados Unidos (EUA)TarifasIndústria naval

