IPCA de outubro e fim do shutdown: o que move os mercados nesta terça

Nos Estados Unidos, o feriado do Dia do Veterano mantém fechado o mercado de Treasuries nesta terça-feira, 11, mas as bolsas em Wall Street funcionam normalmente.

A tendência é de que os negócios sigam refletindo o otimismo com o fim próximo do shutdown do governo americano. O projeto para reabertura do governo passou ontem à noite no Senado e deve ser votado na Câmara nos próximos dias.

No Brasil, às 8h, o Banco Central publica a ata do Copom, e, às 9h, o IBGE divulga o IPCA de outubro, principal indicador de inflação do país.

Às 14h, o diretor de Organização do BC, Renato Dias Gomes, participa de uma live sobre os cinco anos do Pix no canal do YouTube do Banco Central.

No exterior, os ministros das Relações Exteriores do G7 se reúnem no Canadá para discutir temas de segurança global e comércio internacional.

Projetos de segurança pública

Na pauta da Câmara dos Deputados, dois projetos de segurança pública devem ser votados em conjunto: um proposto pelo governo e outro pela oposição.

A decisão do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), de apensar a proposta do Executivo ao PL Antiterrorismo, defendido pela direita, seguida da escolha do deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP) para relatar a matéria apontam para uma nova derrota do governo no Congresso Nacional.

Temporada de balanços

Na agenda corporativa, o BTG Pactual divulga balanço antes da abertura e realiza teleconferência às 11h. Também antes do pregão saem os resultados do Banco Pan e da Porto.

Após o fechamento, será a vez de B3, Boa Safra Sementes, Cury, CVC, EcoRodovias, Eneva, Gol, Jalles Machado, Taesa e Vamos.

No exterior, o destaque é o anuncio do conglomerado japonês SoftBank de que vendeu totalmente sua participação na americana Nvidia por US$ 5,83 bilhões. A operação, realizada em outubro, envolveu 32,1 milhões de ações da fabricante de semicondutores.

Mercados internacionais

Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam sem direção única nesta terça-feira, 11, após os ganhos registrados no pregão anterior. Os índices Nikkei 225 e Topix, do Japão, avançaram 0,13%.Entre as ações de destaque, SoftBank ganhou 1,98% e Renesas Electronics, 1,14%.

Na Coreia do Sul, o Kospi teve alta de 0,81%, impulsionado por papéis de tecnologia como Samsung Electronics (+2,88%) e SK Hynix (+2,15%). O Kosdaq, porém, recuou 0,46%.

Na Austrália, o S&P/ASX 200 caiu 0,19%, enquanto o Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,18%, e o CSI 300, da China continental, recuou 0,91%. Na Índia, o BSE Sensex subiu 0,40%, e o Nifty 50, 0,47%.